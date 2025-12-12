Recorrido por la ciudad
Feijóo irrumpe por sorpresa en Trujillo, donde visita un belén y pasa la noche
El presidente del Partido Popular se dejó ver en el Palacio de los Barrantes-Cervantes al término de la Gala del Deporte
Alejandro Cancho
El presidente nacional del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, realizó en la noche de este viernes una visita sorpresa a Trujillo, coincidiendo con la celebración de la Gala del Deporte. Al término del acto, el líder popular se dejó ver en el vestíbulo del Palacio de los Barrantes-Cervantes, donde aprovechó para visitar el famoso Belén de Jesús Ortiz y recorrer la exposición «Elogio de la sombra», del artista peruano Fernando de Fernando de Szyszlo, instalada en este emblemático espacio cultural.
Durante la visita, Feijóo estuvo acompañado por la alcaldesa de Trujillo, Inés Rubio, el presidente provincial del Partido Popular en Cáceres, Laureano León, así como por diputados autonómicos de la comarca, entre ellos Olivia Labrador, además de otros cargos del partido a nivel local.
La presencia inesperada del presidente nacional del PP causó una notable expectación entre los asistentes a la gala, muchos de los cuales aprovecharon la ocasión para saludarle y fotografiarse con él. La visita se enmarca en su agenda en Extremadura por la campaña del 20-D. Fuentes de este periódico, confirman que Núñez Feijóo hará noche en Trujillo, ciudad a la que califica como preciosa, después de participar este viernes en un mitin en Puebla de Alcocer y con la vista puesta en el acto previsto mañana sábado, a las 11:30 horas, en Navalmoral de la Mata, en el pabellón municipal Navarrosa.
La bella ciudad de Trujillo
Trujillo no se recorre: se escucha. Cruje bajo los pasos como una historia antigua que aún respira entre piedras doradas y sombras alargadas. Es ciudad de silencios nobles, de balcones que miran al tiempo sin prisa, de campanas que no solo marcan las horas, sino la memoria.
Al caer la tarde, la Plaza Mayor se vuelve un teatro de luz. El sol enciende las fachadas, y la estatua de Pizarro parece vigilar un pasado que aún pesa, pero que también explica. Aquí, cada esquina recuerda una partida, cada escudo un regreso que quizá nunca llegó. Trujillo fue umbral y fue promesa; fue origen de viajes imposibles y ancla de una Extremadura orgullosa.
El castillo, arriba, domina como un guardián antiguo. Desde sus murallas, el mundo se ordena en campos, dehesas y cielos abiertos. El viento trae historias de conquistadores y de campesinos, de fe y de hambre, de gloria y de barro. Trujillo no oculta sus contradicciones: las abraza y las convierte en identidad.
En sus iglesias, la piedra se vuelve oración. En Santa María la Mayor, la luz entra con respeto, como si supiera que aquí se custodia algo más que arte: se guarda el pulso de generaciones enteras. Y en las calles estrechas, donde la noche huele a cal y a historia, uno entiende que hay lugares que no necesitan gritar para ser eternos.
Trujillo es eso: una emoción lenta. Una ciudad que no se impone, pero se queda. Que no presume, pero marca. Un lugar donde el pasado no es un recuerdo, sino una presencia serena que acompaña al presente y le da sentido.
- Muere un hombre tras un choque de un vehículo contra un animal en Logrosán
- Una presunta 'broma' de secuestro a tres niñas dispara la alarma ciudadana en un pueblo de Cáceres
- Nuevo proyecto para contemplar el paisaje de Las Hurdes: un mirador con una pasarela volada y un desfiladero
- Un fallecido y dos heridos en la colisión de dos turismos entre Aldea de Cano y Torremocha
- La tradición de Las Hurdes se apodera del corazón de Cáceres
- Alejandro Sanz: 'En Jarandilla de la Vera he encontrado un remanso de paz
- Fallece un hombre de 52 años tras volcar con un tractor en una finca de Aldea del Cano
- Los Escobazos iluminan la devoción de La Vera: 12.000 personas dan calor a la noche de Jarandilla