Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Alto de Fuente FríaCruz de los CaídosSubida salarialElecciones 21DSíguenos en Google Discover
instagramlinkedin

Suceso

Sorprenden 'in fraganti' a un hombre mientras robaba en un establecimiento público de un pueblo de Cáceres

La Guardia Civil señala que el botín que intentó sustraer consistía en "una gran cantidad de monedas y varios billetes, coincidentes con la recaudación"

Imagen de la caja registrado.

Imagen de la caja registrado. / Guardia Civil

J. M.

Cáceres

Agentes de la Guardia Civil, pertenecientes al Puesto de Jarandilla de la Vera, han detenido a un varón de 33 años como supuesto autor de un delito de robo con fuerza cometido en un establecimiento público de Madrigal de la Vera.

Según explica el Instituto Armado, la "rápida" respuesta de los agentes en servicio permitió sorprender al individuo cuando todavía se encontraba en el interior del local.

8 de diciembre

Los hechos ocurrieron durante la madrugada del pasado 8 de diciembre, cuando la Central Operativa de Servicios de la Comandancia de Cáceres recibió el aviso acerca de la posible presencia de una persona en su interior, por lo que, "de forma inmediata, se informó a las patrullas en servicio", detalla la Benemérita.

A la llegada, la Guardia Civil añade que los agentes comprobaron que una ventana del establecimiento se encontraba abierta, "presentando signos compatibles con una posible entrada no autorizada, por lo que accedieron al interior del local".

Evitó ser descubierto

Una vez dentro, los agentes realizaron un reconocimiento "minucioso" de todas las estancias del establecimiento. Durante esta inspección, el Instituto Armado señala que "lograron localizar a un hombre que se encontraba oculto, tratando de evitar ser descubierto".

Botín

Al proceder a su identificación y realizar un cacheo superficial, la Guardia Civil indica que descubrieron que portaba parte del botín que había intentado sustraer, consistente en una "gran cantidad de monedas y varios billetes, coincidentes con la recaudación del establecimiento". Además, le intervinieron una linterna, herramienta que utilizaba para iluminarse dentro del local y "facilitar la comisión del robo".

Tras verificar los hechos y asegurar el lugar, los agentes procedieron a la detención del individuo como supuesto autor de un delito de robo con fuerza.

Noticias relacionadas y más

A disposición de la autoridad judicial

El detenido, un varón de 33 años, fue trasladado a dependencias oficiales para la instrucción de las diligencias correspondientes, que fueron puestas a disposición de la autoridad judicial competente en Navalmoral de la Mata

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Muere un hombre tras un choque de un vehículo contra un animal en Logrosán
  2. Una presunta 'broma' de secuestro a tres niñas dispara la alarma ciudadana en un pueblo de Cáceres
  3. Nuevo proyecto para contemplar el paisaje de Las Hurdes: un mirador con una pasarela volada y un desfiladero
  4. Un fallecido y dos heridos en la colisión de dos turismos entre Aldea de Cano y Torremocha
  5. La tradición de Las Hurdes se apodera del corazón de Cáceres
  6. Alejandro Sanz: 'En Jarandilla de la Vera he encontrado un remanso de paz
  7. Fallece un hombre de 52 años tras volcar con un tractor en una finca de Aldea del Cano
  8. Los Escobazos iluminan la devoción de La Vera: 12.000 personas dan calor a la noche de Jarandilla

Sorprenden 'in fraganti' a un hombre mientras robaba en un establecimiento público de un pueblo de Cáceres

Sorprenden 'in fraganti' a un hombre mientras robaba en un establecimiento público de un pueblo de Cáceres

La gran transformación del Geoparque de Cáceres hacia la modernización del turismo

La gran transformación del Geoparque de Cáceres hacia la modernización del turismo

Fernando López Rodríguez, catedrático de la UEx: "Extremadura produce perfectamente la energía de Madrid y, ¿qué recibimos por ello? Nada"

Fernando López Rodríguez, catedrático de la UEx: "Extremadura produce perfectamente la energía de Madrid y, ¿qué recibimos por ello? Nada"

La queja de un periodista jubilado: los carteles de San Martín de Trevejo están "plagados" de errores

MásMedio adjudica la gestión de residuos de La Vera y Tierras de Granadilla con un presupuesto de más de 33 millones de euros

MásMedio adjudica la gestión de residuos de La Vera y Tierras de Granadilla con un presupuesto de más de 33 millones de euros

VI Jornadas Taurinas del Club Taurino Torrejoncillano: homenaje a Juan Mora, al Senado y al toreo de Emilio de Justo

VI Jornadas Taurinas del Club Taurino Torrejoncillano: homenaje a Juan Mora, al Senado y al toreo de Emilio de Justo

Investigan a un camionero que multiplicaba por ocho la tasa de alcohol permitida tras un siniestro en la A-5

Investigan a un camionero que multiplicaba por ocho la tasa de alcohol permitida tras un siniestro en la A-5

Robos en cinco inmuebles de Trujillo reavivan la polémica por la falta de Policía Local

Robos en cinco inmuebles de Trujillo reavivan la polémica por la falta de Policía Local
Tracking Pixel Contents