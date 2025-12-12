Suceso
Sorprenden 'in fraganti' a un hombre mientras robaba en un establecimiento público de un pueblo de Cáceres
La Guardia Civil señala que el botín que intentó sustraer consistía en "una gran cantidad de monedas y varios billetes, coincidentes con la recaudación"
Agentes de la Guardia Civil, pertenecientes al Puesto de Jarandilla de la Vera, han detenido a un varón de 33 años como supuesto autor de un delito de robo con fuerza cometido en un establecimiento público de Madrigal de la Vera.
Según explica el Instituto Armado, la "rápida" respuesta de los agentes en servicio permitió sorprender al individuo cuando todavía se encontraba en el interior del local.
8 de diciembre
Los hechos ocurrieron durante la madrugada del pasado 8 de diciembre, cuando la Central Operativa de Servicios de la Comandancia de Cáceres recibió el aviso acerca de la posible presencia de una persona en su interior, por lo que, "de forma inmediata, se informó a las patrullas en servicio", detalla la Benemérita.
A la llegada, la Guardia Civil añade que los agentes comprobaron que una ventana del establecimiento se encontraba abierta, "presentando signos compatibles con una posible entrada no autorizada, por lo que accedieron al interior del local".
Evitó ser descubierto
Una vez dentro, los agentes realizaron un reconocimiento "minucioso" de todas las estancias del establecimiento. Durante esta inspección, el Instituto Armado señala que "lograron localizar a un hombre que se encontraba oculto, tratando de evitar ser descubierto".
Botín
Al proceder a su identificación y realizar un cacheo superficial, la Guardia Civil indica que descubrieron que portaba parte del botín que había intentado sustraer, consistente en una "gran cantidad de monedas y varios billetes, coincidentes con la recaudación del establecimiento". Además, le intervinieron una linterna, herramienta que utilizaba para iluminarse dentro del local y "facilitar la comisión del robo".
Tras verificar los hechos y asegurar el lugar, los agentes procedieron a la detención del individuo como supuesto autor de un delito de robo con fuerza.
A disposición de la autoridad judicial
El detenido, un varón de 33 años, fue trasladado a dependencias oficiales para la instrucción de las diligencias correspondientes, que fueron puestas a disposición de la autoridad judicial competente en Navalmoral de la Mata
