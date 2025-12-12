Trujillo corona a sus mejores deportistas en una gala marcada por la emoción

El Palacio Barrantes-Cervantes se llenó este viernes, para celebrar la XXVII edición de la Gala del Deporte Trujillo 2025, un homenaje al esfuerzo, la constancia y los valores deportivos de clubes, entidades y deportistas de la ciudad y su entorno.

El acto, presentado por el comunicador Javier Catalán, contó además con la presencia de diversas autoridades. Entre ellas, asistieron la concejala de Deportes, Consuelo Soriano, y el director general de Deportes de la Junta de Extremadura, Santiago Amaro, que acompañaron a deportistas, familias y representantes de los clubes en una de las citas más emotivas del calendario en la ciudad.

Con el salón de actos completo y un ambiente muy emotivo, fueron desfilando por el escenario los distintos premiados de una edición en la que se mezclaron recuerdos, reconocimientos y nuevas promesas llamadas a coger el relevo generacional.

El momento más sentido llegó con el Título Póstumo a Antonio Rubio, cuyo nombre fue recibido con un largo aplauso de los asistentes. Familiares del homenajeado recogieron la distinción, visiblemente emocionados, en un reconocimiento a toda una vida vinculada al deporte trujillano.

La Trayectoria Deportiva de este año recayó en Jesús Hueso Díaz, ejemplo de dedicación, trabajo silencioso y compromiso con el deporte local durante décadas. Su intervención arrancó palabras de agradecimiento a sus compañeros, a los clubes por los que ha pasado y al público que le acompañó “en tantos partidos y momentos importantes”.

La Mención Especial fue para Marcos Cáceres, por su pujante carrera en el mundo del boxeo y por llevar el nombre de Trujillo a distintos rings dentro y fuera de Extremadura.

Los mejores deportistas del año

En el apartado competitivo, el galardón a Mejor Deportista Masculino del año fue para Javier Alvarado (atletismo), que firma una temporada brillante en las pistas y el campo a través, consolidándose como referente del fondo y medio fondo.

El premio a Mejor Deportista Femenina recayó en Olalla Blanco (atletismo), que se impuso en una categoría con un alto nivel. También fueron reconocidos como finalistas Marta Pérez (gimnasia rítmica), destacada por sus resultados en campeonatos regionales, y su proyección a nivel autonómico.

En la categoría Deporte sin Barreras, el reconocimiento fue para Ricardo Rebollo (ajedrez), ejemplo de superación personal y de cómo el deporte inclusivo es una herramienta para derribar obstáculos y fomentar la igualdad de oportunidades.

Promesas que ya son presente

La Mejor Promesa Deportiva de 2025 es Aarón Casero (fútbol), joven futbolista que ha despuntado esta temporada por su talento y madurez en el terreno de juego. Junto a él, también subieron al escenario como finalistas Sara Paredes (equitación – salto), firme candidata a seguir creciendo en competiciones ecuestres, y Desiré Caballero (pádel), que acumula importantes resultados en torneos de base.

Clubes, equipos y grandes citas deportivas

En el apartado colectivo, el premio a Mejor Club Deportivo fue para el Atlético San José, por su labor de cantera y su trabajo sostenido con las categorías inferiores. Compartieron nominación el Club de Pádel y el Club de Atletismo Trujillo, cuya actividad y presencia en el calendario deportivo local también fueron puestas en valor por la organización.

El galardón a Mejor Equipo recayó en el Benjamín CF Trujillo, que ha firmado una temporada sobresaliente, tanto en resultados como en comportamiento deportivo. Completaron la terna el conjunto de Pádel Femenino Senior y el equipo Infantil de Balonmano Playa, ejemplo del auge de estas disciplinas en la ciudad.

Como Mejor Evento Deportivo, la distinción fue para el Torneo de Ajedrez Virgen de la Victoria, que se ha consolidado como una de las citas más esperadas del calendario anual. Competían en esta categoría el Torneo de Balonmano Playa y el Cross Popular de Huertas de Ánimas, dos pruebas que contribuyen a dinamizar el deporte en la calle y a implicar a vecinos de todas las edades.

Apoyo y colaboración con el deporte local

La gala también quiso reconocer a quienes hacen posible que el deporte siga creciendo desde fuera de la pista. En este sentido, el premio a Colaboración con el Deporte fue para Iván Redondo, por su apoyo continuado a distintas iniciativas, equipos y eventos deportivos de Trujillo.

El acto concluyó con una foto de familia de todos los galardonados sobre el escenario del Palacio Barrantes-Cervantes y con el compromiso, por parte de las autoridades presentes, de seguir respaldando las escuelas, clubes y proyectos deportivos que mantienen viva la pasión por el deporte en Trujillo.