Solidaridad navideña
Arroyo de la Luz convierte la música en esperanza tras catorce años de gala solidaria
El municipio ha vuelto a volcarse con la Gala Navideña cuyos fondos se destinarán a la investigación contra el cáncer a través de la AECC
Arroyo de la Luz ha celebrado la decimocuarta edición de su ya consolidada Gala Navideña Solidaria, una cita que ha logrado unir cultura, tradición y compromiso social. El evento ha tenido como objetivo recaudar fondos a través del calendario solidario del ayuntamiento, cuya recaudación íntegra será destinada a la Junta Local de la Asociación Española Contra el Cáncer para apoyar la investigación de esta enfermedad.
El público ha respondido un año más llenando el espacio y arropando una iniciativa que se ha convertido en una de las más emotivas del calendario navideño local, reflejo de la implicación constante del municipio con las causas solidarias.
Sobre el escenario han pasado distintas formaciones culturales y musicales del municipio, todas ellas actuando de manera desinteresada. Han participado la Coral Municipal 'La Luzena', la Escuela de Baile 'El Harriero', la Rondalla del Grupo Folclórico 'El Harriero', el Coro Nuestra Señora de los Dolores y la Asociación Folclórica 'El Pandero', ofreciendo un programa variado que ha combinado música, danza y folclore.
Agradecimiento colectivo
Durante su intervención, el alcalde de Arroyo de la Luz, Carlos Caro, ha agradecido la implicación de los grupos participantes, así como la respuesta del público, el trabajo del personal municipal y la colaboración de todas las personas que, año tras año, hacen posible la continuidad de este evento solidario.
El Ayuntamiento ha recordado que el Calendario Solidario 2026 puede adquirirse por un donativo de 2 euros en la Universidad Popular, y que todo el dinero recaudado será entregado a la Junta Local de la Asociación Española Contra el Cáncer, reforzando así el compromiso del municipio con la lucha contra esta enfermedad.
