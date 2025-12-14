El Belén más alto de Extremadura

Colocar un Belén en lo alto del Puerto de Honduras, de 1440 metros de altitud. Eso es lo que lleva haciendo el Club de Senderismo Michaelus desde hace 24 años en estas fechas. Una iniciativa en la que se aprovecha para rendir homenaje anualmente a un gremio, y al que se suman cada vez más personas. «Es un momento de festejo y mucha alegría y compañerismo, porque vamos los que estamos siempre o algunos que no pueden venir mucho y ahí festejamos todos. Lo pasamos fenomenal», asegura José Miguel Ortega, miembro de la directiva del club.

El evento será el próximo día 20, adelantada la fecha debido a las elecciones autonómicas en Extremadura. Saldrán dos microbuses de Cáceres a las 9.00 dirección Gargantilla, de donde sale la Ruta de los Carboneros, que llega al Valle del Jerte. «Como la ruta es bastante complicada por el estado de algunas zonas, pues hay muchas piedras sueltas y algunos ya tienen una edad, no todo el mundo puede pasar por allí».

Imagen de una ruta pasada. / Cedida

Entonces, como hacen desde hace unos tres años, «a aquellos que no se vean capaces se les sube en microbus hasta una zona de la carretera que une Hervás con el Puerto de Honduras», quedando solo 3 kilómetros de ruta. Sin embargo, quienes sí se ven capaces de realizar el tramo entero, recorren 7 kilómetros, lo que les toma unas dos horas y algo. «Una vez allí, comemos y celebramos».

Homenaje

Arriba se encuentra el Monumento a los Montañeros, un trípode con una campana, donde «se festeja, brindamos con champagne y se hace un pequeño homenaje a quien corresponda». Cada año es un oficio, siendo este año homenajeados los bomberos, aquellos que este verano sufrieron tanto luchando contra las llamas.

Ellos son quienes han realizado el «original y simpático» Belén, utilizando «lo más característico de ellos, que es el casco». Dentro de este, antiguo y con el escudo SEPEI de la Diputación de Cáceres, se encuentra el portal con todas las figuras del nacimiento de Jesús. Originalmente, la idea fue encargárselo a los bomberos de Cáceres, pero ellos mismo les trasladaron la tarea a los compañeros de Plasencia y el Valle del Ambroz. Previamente, en el refugio que se encuentra en el Puerto, se degustan bocadillos, dulces navideños o licores caseros de café o frutos silvestres.

Imagen del Belén creado por los bomberos. / Cedida

Una vez se finaliza, se regresa a Gargantilla, pero el día no acaba ahí. En el pueblo, en el Pabellón multiusos, se desgusta un chocolate con churros y se reviven anécdotas y momentos de años anteriores, gracias en parte a la reproducción de un DVD realizado por Demetrio González.

Un momento de comunión y fraternidad, dos características que marcan la esencia de la Navidad. «Alguna vez nos lo hemos encontrado nevado, otros años ha llovido algo o hay ventisca… el año de la pandemia subimos nada más que 5 personas, y se lo dedicamos a los enfermeros».

Origen

Michaelus se fundó en Tejeda de Tiétar, de la mano de Emilio González Núñez, generalmente conocido por sus obras escultóricas. A él se le ocurrió la idea de hacer algo diferente, «algo especial para la época». «Se le ocurrió subir al Pico de Honduras, uno de los más altos de Extremadura. Empezó como un grupito de amigos y cada año ha ido a más y ahora muy bien. Algunos lo conocen por primera vez y vuelven a repetir».

Se espera que acudan en torno a un centenar de personas entre las del Club de Senderismo, que se basan en la disponibilidad de asientos en los buses, y personas de Cáceres, Gargantilla, Hervás, Tejeda o Plasencia.

Imagen del cartel. / Cedida

Aunque no es muy común la presencia de niños, sí acuden algunos jóvenes de alrededor de 18 años. Ortega recomienda sin dudar que se apunten aquellos que quieran vivir la experiencia. «El que tenga ganas y se anime, que venga, porque la experiencia es increíble». La Navidad es un momento muy especial que, aunque se puede vivir de muchas formas, todas tienen en común la unidad y la fraternidad, recordar buenos tiempos y a aquellos que por circunstancias de la vida ya no están. La labor de Michaelus es esa, unir a estas personas con un motivo: rendir homenaje a quien lo merece. Y subir el Belén a 1440 metros de altitud. El Belén más alto de Extremadura.