Colisión por alcance de dos vehículos y vuelco de uno en la A-66, a la altura de Grimaldo: tres heridos con policontusiones
El siniestro se produjo en el kilómetro 495 y obligó a trasladar a los afectados al Hospital Virgen del Puerto
Tres personas sufrieron policontusiones a consecuendia de un accidente de tráfico ocurrido en la noche de este sábado en la autovía A-66, a la altura del kilómetro 495, en el término municipal de Grimaldo, según ha informado el Centro 112 de Extremadura.
El siniestro se registró a las 23.04 horas, cuando una llamada alertó de un choque por alcance entre dos vehículos, con el posterior vuelco de uno de ellos. Como consecuencia del impacto, tres personas resultaron afectadas.
Hasta el lugar se desplazaron una Unidad Medicalizada del Servicio Extremeño de Salud (SES), una ambulancia de Soporte Vital Básico, personal del Punto de Atención Continuada de Plasencia, efectivos de los bomberos del Sepei de Cáceres, una patrulla de tráfico de la Guardia Civil y un equipo de señalización y limpieza de la A-66, de acuerdo con el parte oficial. Incidente-4540
Los heridos son dos varones de 51 y 46 años, ambos policontusionados, y un tercer varón con lesiones leves. Los tres fueron trasladados al Hospital Virgen del Puerto de Plasencia para su valoración médica.
El accidente provocó algunas retenciones puntuales en la autovía mientras se realizaban las labores de asistencia, limpieza y normalización del tráfico en la zona.
- Muere un hombre tras un choque de un vehículo contra un animal en Logrosán
- Fernando López Rodríguez, catedrático de la UEx: 'Extremadura produce perfectamente la energía de Madrid y, ¿qué recibimos por ello? Nada
- Nuevo proyecto para contemplar el paisaje de Las Hurdes: un mirador con una pasarela volada y un desfiladero
- Un fallecido y dos heridos en la colisión de dos turismos entre Aldea de Cano y Torremocha
- La tradición de Las Hurdes se apodera del corazón de Cáceres
- Alejandro Sanz: 'En Jarandilla de la Vera he encontrado un remanso de paz
- Fallece un hombre de 52 años tras volcar con un tractor en una finca de Aldea del Cano
- Los Escobazos iluminan la devoción de La Vera: 12.000 personas dan calor a la noche de Jarandilla