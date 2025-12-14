Colisión por alcance de dos vehículos y vuelco de uno en la A-66, a la altura de Grimaldo: tres heridos con policontusiones

Tres personas sufrieron policontusiones a consecuendia de un accidente de tráfico ocurrido en la noche de este sábado en la autovía A-66, a la altura del kilómetro 495, en el término municipal de Grimaldo, según ha informado el Centro 112 de Extremadura.

El siniestro se registró a las 23.04 horas, cuando una llamada alertó de un choque por alcance entre dos vehículos, con el posterior vuelco de uno de ellos. Como consecuencia del impacto, tres personas resultaron afectadas.

Hasta el lugar se desplazaron una Unidad Medicalizada del Servicio Extremeño de Salud (SES), una ambulancia de Soporte Vital Básico, personal del Punto de Atención Continuada de Plasencia, efectivos de los bomberos del Sepei de Cáceres, una patrulla de tráfico de la Guardia Civil y un equipo de señalización y limpieza de la A-66, de acuerdo con el parte oficial. Incidente-4540

Los heridos son dos varones de 51 y 46 años, ambos policontusionados, y un tercer varón con lesiones leves. Los tres fueron trasladados al Hospital Virgen del Puerto de Plasencia para su valoración médica.

El accidente provocó algunas retenciones puntuales en la autovía mientras se realizaban las labores de asistencia, limpieza y normalización del tráfico en la zona.