La Obra Pía de los Pizarro compra el Convento de La Merced de Trujillo para crear el Museo de Arte Iberoamericano Contemporáneo

La Fundación Obra Pía de los Pizarro, a través de su sociedad Jarilla y Barrantes Cervantes SLU, ha formalizado la adquisición del Convento de la Merced de Trujillo, con el objetivo de que albergue su futuro Museo de Arte Iberoamericano Contemporáneo y sea sede del Centro de Estudios Americanos impulsado por la entidad. La Fundación lo ha hecho público este domingo a través de sus canales sociales.

La iniciativa refuerza el compromiso histórico de la Obra Pía con la cooperación cultural entre España y el Perú y supone, además, una apuesta estratégica por la recuperación del patrimonio de Trujillo.

El Convento de la Merced forma parte del mapa monumental de la ciudad por su origen ligado a la Orden de la Merced y por su relevancia histórica en la Trujillo moderna. Su implantación y desarrollo se vinculan al patrocinio del Concejo y de la familia Pizarro, y las obras del conjunto actual se sitúan, en buena parte, entre 1660 y 1680, con una arquitectura sobria de raíz herreriana y elementos barrocos en accesos y detalles.

Entre las figuras que dan prestigio cultural al inmueble destaca fray Gabriel Téllez, “Tirso de Molina”, que estuvo vinculado a esta comunidad mercedaria y fue comendador del convento entre 1626 y 1629, un dato que subraya el valor simbólico del enclave más allá de lo arquitectónico.

Años en venta, deterioro y cifras que circularon en Internet

El convento llevaba varios años en venta y su estado de conservación se había convertido en una de las grandes preocupaciones alrededor del edificio, con un deterioro notable tras un largo periodo sin una rehabilitación integral. En ese tiempo, se ofertó en portales inmobiliarios con importes elevados: en algunas plataformas llegó a aparecer en el entorno de los 900.000 euros y, en otras referencias, por encima de los 800.000 euros, cifras que además incluían la posibilidad de desarrollo vinculada a un proyecto hotelero. En todo caso, no ha trascendido el precio final de la operación.

La iglesia del convento, de titularidad municipal y con uso social

Un apunte importante: la iglesia del conjunto no forma parte de la operación en los mismos términos, ya que es propiedad del Ayuntamiento de Trujillo y, de hecho, en los últimos años se ha utilizado como espacio para actos sociales, actividades culturales y eventos.

Con la compra del convento, la Fundación abre ahora una nueva etapa para un inmueble histórico llamado a convertirse —si se materializa la rehabilitación— en un foco cultural de referencia, conectado con el arte contemporáneo iberoamericano y con la vocación americanista que define a la Obra Pía en Trujillo.