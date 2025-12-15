Detienen a un excuidador por suplantar la identidad y robar 8.000 euros a un usuario de residencia en Cáceres

Agentes de la Guardia Civil, pertenecientes al Puesto de Cáceres, han detenido a un hombre como supuesto autor de los delitos de estafa, hurto y suplantación de identidad, cometidos supuestamente en perjuicio de un usuario residente en un centro asistencial de la provincia.

El Instituto Armado explica que las actuaciones se iniciaron tras tener conocimiento de que un usuario de una residencia detectó "movimientos inusuales y no autorizados" en su cuenta bancaria durante los meses comprendidos entre mayo y octubre de 2025. "Estos movimientos afectaron gravemente a su economía personal, hasta el punto de impedirle hacer frente al pago de las cuotas correspondientes a su estancia en el centro residencial en el que vivía", precisa la Guardia Civil.

Investigación

Ante estos hechos, la Benemérita abrió una investigación, centrando sus sospechas en un antiguo trabajador de la residencia, que había desempeñado funciones como cuidador del perjudicado durante el periodo en el que se produjeron los hechos investigados. La Guardia Civil señala que obtuvieron "indicios que apuntaban a que el sospechoso se habría aprovechado de la relación de confianza y del acceso que tenía al entorno personal de la víctima para sustraer diversa documentación bancaria".

Apuestas

Presuntamente, "utilizando dicha documentación, habría realizado numerosas compras a través de Internet, así como apuestas en distintas plataformas de juego online", indica el instituto Armado. Asimismo, la Guardia Civil constató que el investigado habría llegado a suplantar la identidad de la víctima "con el fin de ampliar su actividad delictiva y facilitar la realización de nuevas operaciones fraudulentas".

Retiradas de efectivo

A los citados hechos se suman "varias" retiradas de efectivo en cajeros automáticos de diferentes sucursales bancarias, por "importes elevados y en cortos periodos de tiempo". De hecho, la Benemérita añade que, en algunos casos, se realizaron "múltiples" reintegros el mismo día.

La investigación permitió también verificar que "parte de estas retiradas de dinero se produjeron incluso después de que el presunto autor hubiera finalizado su relación laboral con la residencia".

Perjuicio económico

El análisis conjunto de los movimientos bancarios, las operaciones en plataformas de apuestas y las compras realizadas de forma fraudulenta "permitió determinar que el perjuicio económico causado a la víctima ascendería aproximadamente a 8.000 euros", detalla la Guardia Civil.

Una vez recopiladas todas las pruebas e indicios necesarios, el pasado 11 de diciembre los agentes procedieron a su detención como supuesto responsable de los delitos de estafa, hurto y suplantación de identidad. Las diligencias instruidas ya han sido puestas a disposición de la autoridad judicial competente en Cáceres.

Plan Mayor de Seguridad

La actuación se enmarcó dentro del Plan Mayor Seguridad, un programa de la Guardia Civil orientado a la prevención y mejora de la seguridad de las personas mayores, con especial atención a la detección de situaciones de abuso, estafa o maltrato, así como a la protección de colectivos vulnerables frente a delitos que se aprovechan de la confianza y la dependencia personal.

En este sentido, la Benemérita recuerda la importancia de denunciar cualquier movimiento bancario sospechoso o situación anómala, así como de extremar las precauciones en la custodia de documentación personal y financiera, especialmente en el caso de personas mayores o dependientes, con el fin de prevenir este tipo de delitos.