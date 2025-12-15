Lanzan ayudas para contribuir a la creación de empleo de personas con discapacidad en los pueblos de Cáceres

El Boletín Oficial de la Provincia (BOP) ha publicado una nueva convocatoria del Plan Integra +, un programa que tiene como objetivo contribuir a la creación de empleo para personas con discapacidad. En concreto, el llamamiento tiene como finalidad subvencionar en los municipios y entidades locales menores de la provincia de Cáceres, con una población inferior a 20.000 habitantes, la contratación de personas con un grado de discapacidad reconocido igual o superior al 33% o con incapacidad permanente, total, absoluta o gran invalidez.

Según explica la institución provincial, en el programa Plan Diputación Integra + 2026, que cuenta con un presupuesto de 2,5 millones de euros, las entidades locales contarán con la colaboración y asesoramiento de personas especialistas de asociaciones de discapacidad.

Doce meses

Las entidades locales destinarán la subvención a financiar los costes salariales de las personas contratadas. Podrá ser una vinculación laboral de doce meses o varias contrataciones de menor duración, teniendo en cuenta que se subvencionan los doce meses.

Los ayuntamientos beneficiarios deberán realizar como mínimo una contratación, entre el 1 de enero de 2026 al 30 de septiembre de 2027.

Contratación

Las personas beneficiarias serán seleccionados por las entidades locales "siempre según las necesidades y criterios técnicos establecidos por la persona especialista de la asociación de discapacidad asociada al municipio y a través de Oferta Pública", especifican las bases publicadas.

Asimismo, la publicación indica que se llevarán a cabo las adaptaciones laborales necesarias en cuanto a flexibilización de tareas, espacios, horarios, mobiliario, entre otros, "teniendo en cuenta que el proceso de adaptación es continuo y no puntual, acudiendo así a su asociación de referencia siempre que haya que hacer alguna adaptación adicional".

Del mismo modo, en las bases se apunta que para garantizar el éxito de integración sociolaboral de los contratados "se seguirán los pasos de acogida y seguimiento que establezca la persona especialista de la asociación de referencia, así como se dedicarán los recursos y el tiempo necesario para la formación específica de la persona trabajadora".

Plazo de solicitudes

Las entidades interesadas tienen un plazo de solicitud de dos meses desde la publicación del extracto en el BOP.