El parque de bomberos de Guadalupe, a la espera de que finalice la oposición: febrero - marzo

La apertura del parque de bomberos de Guadalupe se encuentra a la espera de que finalice el concurso-oposición para cubrir 73 plazas del Servicio de Prevención y Extinción de Incendios y Salvamento y Rescate (Sepei) de la Diputación de Cáceres, cuya resolución se estima entre febrero y marzo de 2026.

Así lo ha confirmado Alberto Ortega Villarroel, diputado del Sepei, quien ha explicado que la intención del equipo de gobierno de la institución provincial cacereña era que la estación de Guadalupe abriera antes de finalizar 2025. Sin embargo, el proceso selectivo vinculado a la apertura "se ha alargado un poco por las garantías que hay que ofrecer en el acceso al empleo público".

Cabe recordar que la Diputación de Cáceres ya avanzó a este diario en octubre que la estimación para la puesta en marcha del nuevo parque se llevaría a cabo antes de que finalizara el año. No obstante, matizaron que la fecha debía tratarse con "toda la cautela del mundo".

En estos momentos quedan pendientes tres pruebas del concurso oposición: el examen de conocimientos de la provincia, el teórico-práctico y el de conducción. Una vez concluidas, con una estimación de resolución entre febrero y marzo de 2026, se procederá a la provisión de plazas y a la apertura del parque, según ha indicado Ortega.

25 efectivos

El diputado del Sepei ha subrayado que la central del servicio de extinción y prevención de incendios de Guadalupe se abrirá en cuanto finalice el proceso selectivo. "El parque ya está equipado, tiene vehículos y todas las instalaciones, a falta del personal para cumplir el mínimo provincial de efectivos", ha añadido. La dotación será de 25 bomberos.

Mayor seguridad

El parque cubrirá una zona que tiene "dificultad en la cobertura, aunque nos prestamos apoyo con el Cpei -Consorcio de Prevención y Extinción de Incendios de la diputación pacense- de la provincia de Badajoz. Ellos a nosotros y nosotros a ellos", ha explicado el diputado provincial. Aunque ha señalado que la zona está cubierta, "es verdad que hacía falta este parque para darle mayor seguridad".

Oposición

El proceso de selección de 73 plazas de conductores bomberos para el servicio del Sepei comenzó el pasado 24 de julio. Tras la realización del examen teórico y las pruebas físicas, unas 250 personas continúan en el concurso-oposición, de las 1.163 inscritos inicialmente, lo que significa que menos de un cuarto de los aspirantes sigue en el proceso. Entre ellos, solo una mujer ha superado las pruebas.

Un bombero del Sepei de la Diputación de Cáceres. / CARLOS GIL

Instalaciones del parque

La estación de bomberos de Guadalupe se ubica en un solar en el que se encontraban dos edificaciones: una antigua estación de ferrocarril que nunca llegó a entrar en funcionamiento, de la que aprovecharon el antiguo edificio para construir el parque, y un almacén que optaron por eliminar ante la inoperancia de adaptarlo a los nuevos requisitos.

La superficie total construida ocupa 1.334,70 metros cuadrados. Las obras fueron adjudicadas el 14 de diciembre de 2020, con un plazo de ejecución de 14 meses, y el presupuesto base de licitación era de 2.005.166 euros.