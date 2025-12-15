Trujillo premia la creatividad del comercio local en el Concurso de Escaparates Navideños

El Ayuntamiento de Trujillo ha celebrado este lunes la entrega de premios del Concurso de Escaparates Navideños 2025-2026, una iniciativa destinada a reconocer el esfuerzo, la creatividad y la implicación del comercio local en la ambientación navideña de la ciudad.

Durante estas fechas, los escaparates participantes han contribuido a llenar de luz, color e ilusión las calles de Trujillo, convirtiéndose en un atractivo tanto para vecinos como para visitantes y reforzando la importancia del comercio de proximidad como motor de la vida urbana.

Al detalle

En esta edición, el jurado ha otorgado el primer premio a la tienda de ropa Malva, el segundo para la tienda de decoración La Toscana y tercer premio a la Pastelería Basilio de Trujillo.

Asimismo, se han concedido menciones especiales a los establecimientos Tendencias Temporada, El Obrador, CSR A Dos Ruedas, Hilos y Telas Mareva y María Petrusca, por la calidad, originalidad y cuidado en la presentación de sus escaparates.

Desde el Ayuntamiento se ha querido agradecer la participación de todos los comercios inscritos, destacando que este concurso contribuye a embellecer la ciudad durante la Navidad y a fomentar el apoyo al comercio local.