Comercio local
Trujillo premia la creatividad del comercio local en el Concurso de Escaparates Navideños
Malva, La Toscana y Pastelería Basilio se alzan con los premios de este año, junto a las menciones especiales a otros cinco establecimientos por su originalidad y cuidado en la decoración.
El Ayuntamiento de Trujillo ha celebrado este lunes la entrega de premios del Concurso de Escaparates Navideños 2025-2026, una iniciativa destinada a reconocer el esfuerzo, la creatividad y la implicación del comercio local en la ambientación navideña de la ciudad.
Durante estas fechas, los escaparates participantes han contribuido a llenar de luz, color e ilusión las calles de Trujillo, convirtiéndose en un atractivo tanto para vecinos como para visitantes y reforzando la importancia del comercio de proximidad como motor de la vida urbana.
Al detalle
En esta edición, el jurado ha otorgado el primer premio a la tienda de ropa Malva, el segundo para la tienda de decoración La Toscana y tercer premio a la Pastelería Basilio de Trujillo.
Asimismo, se han concedido menciones especiales a los establecimientos Tendencias Temporada, El Obrador, CSR A Dos Ruedas, Hilos y Telas Mareva y María Petrusca, por la calidad, originalidad y cuidado en la presentación de sus escaparates.
Desde el Ayuntamiento se ha querido agradecer la participación de todos los comercios inscritos, destacando que este concurso contribuye a embellecer la ciudad durante la Navidad y a fomentar el apoyo al comercio local.
