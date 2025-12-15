Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Trujillo premia la creatividad del comercio local en el Concurso de Escaparates Navideños

Malva, La Toscana y Pastelería Basilio se alzan con los premios de este año, junto a las menciones especiales a otros cinco establecimientos por su originalidad y cuidado en la decoración.

Establecimientos premiados del Concurso de Escaparates 2025.

Establecimientos premiados del Concurso de Escaparates 2025. / Ayuntamiento de Trujillo

Alejandro Cancho

Alejandro Cancho

Cáceres

El Ayuntamiento de Trujillo ha celebrado este lunes la entrega de premios del Concurso de Escaparates Navideños 2025-2026, una iniciativa destinada a reconocer el esfuerzo, la creatividad y la implicación del comercio local en la ambientación navideña de la ciudad.

Durante estas fechas, los escaparates participantes han contribuido a llenar de luz, color e ilusión las calles de Trujillo, convirtiéndose en un atractivo tanto para vecinos como para visitantes y reforzando la importancia del comercio de proximidad como motor de la vida urbana.

Al detalle

En esta edición, el jurado ha otorgado el primer premio a la tienda de ropa Malva, el segundo para la tienda de decoración La Toscana y tercer premio a la Pastelería Basilio de Trujillo.

Asimismo, se han concedido menciones especiales a los establecimientos Tendencias Temporada, El Obrador, CSR A Dos Ruedas, Hilos y Telas Mareva y María Petrusca, por la calidad, originalidad y cuidado en la presentación de sus escaparates.

Desde el Ayuntamiento se ha querido agradecer la participación de todos los comercios inscritos, destacando que este concurso contribuye a embellecer la ciudad durante la Navidad y a fomentar el apoyo al comercio local.

