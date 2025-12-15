La Vera a través del tiempo: más de 200 fotografías de época pasan a formar parte del patrimonio documental de Cáceres

El archivo fotográfico de Marcelo Giraldo Buhavén (1883-1981), párroco de Jaraíz de la Vera, pasa a formar parte del patrimonio documental de la provincia de Cáceres. El fondo está compuesto por 17 cajas con 211 placas de vidrio que reúnen 269 imágenes, además de la cámara original de cajón de madera, datada entre 1880 y 1910, y su trípode histórico.

Las fotografías captan escenas cotidianas, retratos, vida escolar, actos religiosos, trabajos del campo, panorámicas de Jaraíz de la Vera, Garganta la Olla y Yuste, así como excursiones y actividades sociales y educativas impulsadas en torno al Colegio del Niño Jesús, detallan desde la Diputación de Cáceres.

La vicepresidenta primera de dicha institución, Esther Gutiérrez, recibió la donación de manos de Miguel Ángel de la Cruz Morales, sobrino bisnieto del fotógrafo y depositario del fondo, en la casa familiar de Madrid, en un encuentro al que asistió también el diputado provincial y alcalde de Jaraíz de la Vera, Luis Miguel Núñez.

Según el acta de donación, suscrita y firmada este lunes, 15 de diciembre, la institución se compromete a conservar, describir y digitalizar todo el archivo, que pasará a formar parte del repositorio digital bajo la denominación 'Colección Marcelo Giraldo Buhavén', "garantizando así su preservación y su acceso público", explica la diputación.

Acto

Además de los representantes políticos, en el acto estuvo presenta también el historiador Carlos Muñoz Álvarez, que viene trabajando e investigando este fondo, y que, a sus 95 años relató la labor documental que realizó Marcelo Giraldo. "En torno a los años 20, montó un laboratorio y se dedicó a hacer fotografías, fue metiéndose por todos los rincones el pueblo y fotografiando a la gente mas sencilla, a los niños, a las mujeres, a los trabajadores. De forma que, Jaraíz tiene una colección de imágenes de esta época que han estado cien años sin conocerse, pero se publican ahora. Jaraíz tiene una historia tal vez como muy pocos pueblos de Extremadura y pocos de España".

Por su parte, la vicepresidenta calificó al autor del archivo fotográfico como "uno de los autores más singulares y desconocidos del patrimonio visual de la comarca durante la primera mitad del siblo XX", asi como agradeció, en nombre de la Diputación de Cáceres, el gesto de generosidad hacia la sociedad en su conjunto de la familia de Giraldo Buhavén. Asimismo, destacó "el enorme valor documental del conjunto, que constituye un testimonio único de la vida rural, social y religiosa de principios del siglo pasado, y que se integra ya en el Patrimonio Documental de la provincia de Cáceres".

¿Quién fue Marcelo Giraldo Buhavén?

Además de su labor pastoril y como arcipreste, la administración provincial explica que Marcelo Giraldo Buhavén desarrolló una intensa actividad educativa, social y cultural. Impulsó la creación del Colegio del Niño Jesús, acercó el cine a la población local y dejó, a través de su obra fotográfica, un retrato excepcional de la vida cotidiana entre 1912 y 1936. Fue, además, fundador y director de Hoja Parroquial de Jaraíz de la Vera, director de la revista Afán Jaraiceño y colaborador del periódico El Regional.

Difusión pública

Una vez completados los trabajos de descripción y digitalización, la Diputación de Cáceres indica que emprenderá acciones de difusión pública que incluirán: exposiciones temáticas, difusión a través del portal digital de archivos, así como la edición del libro 'Jaraíz, viaje a un tiempo (1912–1936) con un fotógrafo del pueblo', de Carlos Muñoz Álvarez, contemplado en el acuerdo de donación.

Del mismo modo, se hará entrega de copias digitales del fondo al donante, al autor del libro y al Ayuntamiento de Jaraíz de la Vera.

Con la donación, Gutiérrez expone que "la Diputación de Cáceres amplía su patrimonio documental con uno de los conjuntos fotográficos históricos más relevantes de La Vera, contribuyendo a la conservación y puesta en valor de la memoria gráfica de la provincia".