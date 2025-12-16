Los belenes que coronan Extremadura

La tradición de subir un Belén a lo alto de la montaña está bastante extendida en los grupos de senderismo cacereños. Si bien se conoció recientemente el caso del Club de Senderismo Michaelus de Tejeda de Tiétar, que sube un Belén a lo alto de los 1.400 metros de altura del Puerto de Honduras desde hace 24 años, lo cierto es que ni es el único club que hace una tarea similar ni es el de Honduras el más alto.

Menos mediáticos son el grupo GAEM (Grupo Amigos Entre Montañas) y el Grupo Placentino de Montaña, quienes ascienden hasta 1.000 metros más que Michaelus, a los picos Torreón y Covacha. Estos primeros son los que, de entregarse este título, se llevarían el verdadero reconocimiento de ser 'El Belén más alto de Extremadura', aunque lo compartiría con los placentinos por la escasa diferencia de ambos picos.

Luis Pérez, coordinador de GAEM, comenta a este diario que su grupo, perteneciente al Grupo Senderista Valle del Jerte, «todos los años por esta fecha sube el Belén a la cumbre más alta de Extremadura, El Calvitero o Torreón, para que quede expuesto mirando al Valle del Jerte y Extremadura, en la cumbre que los antiguos lugareños conocían como Los Altares, que es el pico que se encuentra enfrente del punto geodésico a 2.400 metros de altitud».

Además, «dicha cumbre está coronada por un hito que este grupo ha ido construyendo subiendo piedra a piedra cada vez que que se subía, convirtiéndose en una tradición para todos los montañeros del Valle», añade. Sin embargo, «el hito esconde un misterio que para su protección no se puede revelar».

Fue este domingo cuando este grupo ascendió una vez más a la nevada cumbre y dejó el tradicional Belén, blanco y minimalista, en lo alto de este, a 2.400 metros de altura. Ahora sí, el Belén más alto de Extremadura.

La Covacha y Robe

Sin embargo, a una altura similar (2.395 metros) asciende el Grupo Placentino de Montaña. Su tradición navideña tiene lugar en el pico Covacha desde hace más de 40 años, no habiendo fallado prácticamente ni «con las condiciones más duras de tiempo atmosférico».

Este año, además, la subida, que tuvo lugar también el domingo, tuvo un trasfondo emocional: homenajear a Robe Iniesta. Junto al Belén, los senderistas subieron una sentida pancarta que decía «¡Desde el cielo de Extremadura alzamos la voz tan fuerte que notamos el retumbar de tus montañas! Gracias por tanto, gracias por todo Robe. ¡Hasta siempre, siempre, siempre!».

El grupo de montaña ‘toca’ el cielo con Robe en la puesta de su belén / GPM

Aunque el Torreón, en el término de Tornavacas, es más alto, el camino de la Covacha, situado en el término municipal de Losar de la Vera, es más «idílico», por lo que decidieron subir siempre este.

Tres grupos, tres picos y tres belenes, pero un solo propósito: convertir unos ascensos de montaña en tradición y un momento de comunión y alegría navideña.