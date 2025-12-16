Ceclavín vive una Navidad "única y diferente" con La Borrasca, candidata a Fiesta de Interés Turístico Regional

Ceclavín se prepara para vivir una Navidad que describen como "única y diferente". Durante estas fechas tan señaladas se desarrolla La Borrasca, la celebración más tradicional de la localidad cacereña, que se extiende a lo largo de tres días. El primero, el 23 de diciembre, corresponde a La Machorrita, cuya protagonista es una cabra que engalanan con los alimentos con lo que, tradicionalmente, iba a ser guisada. El animal recorre las calles del pueblo en compañía de las peñas. A esta jornada se suma los conocidos Días de Caballos, los días 26 y 27 de diciembre, con carreras ecuestres en la calle Granadera. Este festejo aspira, por segundo año consecutivo, a obtener el reconocimiento de Interés Turístico Regional.

El año pasado, La Borrasca no logró la distinción, aunque el alcalde de Ceclavín, Arturo González, mostró su desacuerdo con la decisión. Durante la presentación de la fiesta en el palacio Provincial, afirmó que se han modificado algunas "cosillas" para esta nueva edición. Reconoció la dificultad de conseguir el reconocimiento, dado que muchos pueblos compiten por él, pero aseguró que cumplen todos los requisitos para alcanzarlo y que no cesarán en el empeño. Además, afirmó que comunicó a la Junta de Extremadura que: "vamos a insistir todos los años".

"Cita imprescindible en el Valle del Alagón"

González destacó que, con el paso del tiempo, La Borrasca se ha consolidado como "una cita imprescindible en nuestra comarca del Valle del Alagón". Añadió que no se trata de un evento más en el calendario navideño, sino de "una expresión viva de nuestra identidad, un reflejo de nuestras raíces y un legado que transmitimos de generación en generación".

En este sentido, el regidor apuntó que esta fiesta, cuyo nombre alude a un grupo de amigos o ‘borrascas’ armando alboroto y bullicio en las calles, "trasciende lo cultural", convirtiéndose en un medio para preservar un legado en las generaciones venideras que se hereda de padres a hijos y de abuelos a nietos.

Durante estos días, el pueblo no solo muestra su tradición y folklore, sino también su gastronomía. "Nuestras mesas se llenan de productos locales y recetas tradicionales que conquistan los paladares más exigentes", destacó el alcalde. "Estas fiestas no solo son un motivo de celebración para nosotros, son además una oportunidad para abrir nuestras puertas y mostrar al mundo la riqueza de nuestra tierra, el encanto de nuestras calles y sobre todo la calidez de nuestra gente". "La Navidad en Ceclavín es diferente y única", expresó.

‘La Machorrita’

En la víspera de Nochebuena, 23 de diciembre, se celebra el día de La Machorrita, palabra que alude a ‘machorra’, cabra estéril destinada a estas fechas.

Las peñas o borrascas engalanan a la cabra con productos con los que, tradicionalmente, se iba a cocinar al animal, como ristras de ajos, pimientos, laurel o naranjas incrustadas en los cuernos, entre otros. González apuntó que la cabra ya no se sacrifica.

Los diferentes grupos de amigos desfilan con sus cabras por las calles del pueblo hasta la plaza de España, en la que pueden reunirse en torno a 15 cabras con sus respectivas peñas, entonando canciones populares y algunas nuevas compuestas para la ocasión. "Todos los años se crean nuevas canciones", subrayó el alcalde de Ceclavín.

El alcalde de ceclavín, Arturo González, prenseta la fiesta desde el atril. / Jorge Valiente

Día de caballos

El 26 y 27 de diciembre será el turno de los ‘Días de caballos’, jornadas en las que, según expresó González, los ceclavineros "nos levantamos muy nerviosos", describió González. Desde bien temprano comienzan los preparativos de los caballos y carros para dirigirse al Santuario de la Virgen del Encinar, patrona de Ceclavín. Allí se realizan tres vueltas a la ermita como señal de protección.

Tras el ritual, los jinetes regresan a la plaza de España para degustar el confite popular disponible para todos los asistentes. A partir de las 16.00 horas, "los nervios se ponen a flor de piel" con la llegada de las carreras equinas.

En los 'Días de caballos' se pueden reunir en torno a 150 y 200 equinos, dependiendo de distintos factores. No obstante, González recalcó que, al ser viernes y sábado, se espera "muchísima afluencia".

Raíces

Por su parte, Francisco Javier Díaz, diputado delegado de Reto Demográfico, subrayó la importancia de mantener vivas este tipo de celebraciones "porque es vital para que nuestras raíces sigan intactas".