Los pueblos de Cáceres pueden acceder a un plan con 2,8 millones de euros para financiar actividades culturales y deportivas

El Boletín Oficial de la Provincia publicó una nueva convocatoria del Plan Activa Cultura y Deporte, con un presupuesto de 2.796.000 de euros, destinado a financiar determinadas actuaciones culturales y deportivas a favor de los ayuntamientos de la provincia de Cáceres

En concreto, las ayudas están a ayuntamientos de menos de 20.000 habitantes y entidades locales menores de la provincia, que tendrán de plazo hasta el 31 de enero para presentar sus solicitudes.

Según la Diputación de Cáceres, los objetivos generales que persigue la institución provincial es "cubrir necesidades culturales y deportivas esenciales, prestar especial apoyo a compañías profesionales radicadas en Extremadura, así como a la industria del sector deportivo o potenciar la labor de las Universidades Populares".

Destinatario de ayudas

La administración provincial explica que las ayudas se deberán destinar a cuestiones como contratación de personal que trabaje directamente en la biblioteca, casa de cultura o universidad popular; contratación de artistas o grupos del Catálogo de Artistas Guiartex; realización de actividades deportivas o formación a través de las escuelas de música de los municipios, entre otras.