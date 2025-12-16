Oportunidad laboral
Nevado inaugura en Trujillo la Escuela Profesional Taryalah III, con formación sociosanitaria para 12 alumnos
El proyecto, enmarcado en el programa Escala, ofrece 18 meses de formación y práctica orientadas a mejorar la inserción laboral en un sector con alta demanda
La secretaria general de Empleo, María José Nevado, ha inaugurado en Trujillo la Escuela Profesional Taryalah III, una iniciativa integrada en el programa de formación y empleo Escala, orientado a reforzar la cualificación profesional y facilitar el acceso al mercado laboral en Extremadura.
En esta edición, 12 alumnos recibirán formación durante 18 meses en la especialidad de atención sociosanitaria a personas dependientes en instituciones sociales, un ámbito con creciente necesidad de profesionales y con claras salidas laborales vinculadas al cuidado y la atención a la dependencia.
Formación
Desde la Junta se destaca que, a través de Escala, los participantes acceden a una formación adaptada a las demandas reales del empleo, combinando aprendizaje y experiencia práctica, con el objetivo de que finalicen el itinerario con una base sólida que incremente sus oportunidades de contratación.
Durante la visita inaugural, el alumnado y el equipo docente trasladaron a Nevado sus expectativas ante el inicio del proyecto, subrayando la importancia de este tipo de programas como oportunidad de futuro y como herramienta para mejorar su empleabilidad y avanzar hacia una estabilidad profesional.
Programa Escala
El programa Escala amplía su alcance en esta convocatoria: además de Trujillo, otras 342 localidades se beneficiarán del proyecto, con 139 especialidades para 1.560 alumnos, lo que supone 615 participantes más que en la edición anterior. El presupuesto global asciende a 43,5 millones de euros, con un incremento de 1.325.000 euros respecto a la convocatoria previa.
- Muere un hombre tras un choque de un vehículo contra un animal en Logrosán
- Fernando López Rodríguez, catedrático de la UEx: 'Extremadura produce perfectamente la energía de Madrid y, ¿qué recibimos por ello? Nada
- Nuevo proyecto para contemplar el paisaje de Las Hurdes: un mirador con una pasarela volada y un desfiladero
- Un fallecido y dos heridos en la colisión de dos turismos entre Aldea de Cano y Torremocha
- La tradición de Las Hurdes se apodera del corazón de Cáceres
- Alejandro Sanz: 'En Jarandilla de la Vera he encontrado un remanso de paz
- El Belén más alto de Extremadura
- Fallece un hombre de 52 años tras volcar con un tractor en una finca de Aldea del Cano