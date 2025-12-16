Nevado inaugura en Trujillo la Escuela Profesional Taryalah III, con formación sociosanitaria para 12 alumnos

La secretaria general de Empleo, María José Nevado, ha inaugurado en Trujillo la Escuela Profesional Taryalah III, una iniciativa integrada en el programa de formación y empleo Escala, orientado a reforzar la cualificación profesional y facilitar el acceso al mercado laboral en Extremadura.

En esta edición, 12 alumnos recibirán formación durante 18 meses en la especialidad de atención sociosanitaria a personas dependientes en instituciones sociales, un ámbito con creciente necesidad de profesionales y con claras salidas laborales vinculadas al cuidado y la atención a la dependencia.

Formación

Desde la Junta se destaca que, a través de Escala, los participantes acceden a una formación adaptada a las demandas reales del empleo, combinando aprendizaje y experiencia práctica, con el objetivo de que finalicen el itinerario con una base sólida que incremente sus oportunidades de contratación.

Durante la visita inaugural, el alumnado y el equipo docente trasladaron a Nevado sus expectativas ante el inicio del proyecto, subrayando la importancia de este tipo de programas como oportunidad de futuro y como herramienta para mejorar su empleabilidad y avanzar hacia una estabilidad profesional.

Programa Escala

El programa Escala amplía su alcance en esta convocatoria: además de Trujillo, otras 342 localidades se beneficiarán del proyecto, con 139 especialidades para 1.560 alumnos, lo que supone 615 participantes más que en la edición anterior. El presupuesto global asciende a 43,5 millones de euros, con un incremento de 1.325.000 euros respecto a la convocatoria previa.