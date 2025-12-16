Valencia de Alcántara se une a la Red de Juderías de España

Valencia de Alcántara ha sido incorporada a la Red de Juderías de España - Caminos de Sefarad, tras la defensa técnica presentada el pasado 2 de diciembre en el Centro Sefarad-Israel de Madrid.

La defensa técnica fue realizada por el alcalde de Valencia de Alcántara, Alberto Piris Guapo junto al catedrático emérito de la Universidad de Évora, Jorge de Oliveira y el Gestor Cultural del ayuntamiento, Juan Carlos Corchero, ante el comité de evaluación de la Red. En la intervención, se puso en valor la importancia patrimonial, histórica y cultural del barrio gótico-judío del municipio cacereño, así como la trayectoria de trabajo del consistorio en la recuperación y promoción de la herencia judeo-conversa.

Desde el ayuntamiento destacan que este reconocimiento sitúa a Valencia de Alcántara dentro de un "grupo selecto" de ciudades con un compromiso activo en la preservación del patrimonio sefardí en España. Con la adhesión, la localidad "refuerza su posición como referente del patrimonio transfronterizo y amplía su proyección nacional e internacional dentro de las rutas culturales vinculadas al mundo sefardí".

La incorporación se trata de "un paso decisivo que consolida el compromiso del municipio con la preservación, investigación y difusión de su destacado legado sefardí", añaden.

¿Qué es la Red de Juderías de España – Caminos de Sefarad?

La Red de Juderías de España, Caminos de Sefarad, es una Asociación constituida por municipios que cuentan, en sus conjuntos medievales, con un patrimonio arquitectónico, histórico, medioambiental y cultural, herencia de las comunidades judías que los habitaron.

Según la página oficial de la Red, los miembros de la misma actúan de forma conjunta en defensa del patrimonio histórico y legado judío promoviendo proyectos culturales, turísticos y académicos y realizando una política de intercambio de experiencias nacionales e internaciones que contribuyan al conocimiento y respeto mutuo de pueblos, culturas y tradiciones.

Agradecimiento

Piris expresó su satisfacción por esta incorporación, destacando el esfuerzo conjunto que ha hecho posible alcanzar este objetivo: "Quiero expresar mi más profundo agradecimiento a todas las personas que han participado en este proceso. En especial, a la Universidad de Évora y, muy especialmente, a su catedrático emérito, el profesor Jorge de Oliveira, cuyo aval científico ha sido determinante para la consecución de esta adhesión. Sin su respaldo y su compromiso, este logro no habría sido posible. Al técnico de cultura municipal, Juan Carlos Corchero por su esfuerzo en la realización de la memoria técnica y su defensa de la candidatura, y por supuesto, a la corporación municipal por su apoyo unánime a la propuesta de adhesión, demostrando que la cultura y el patrimonio son un terreno común que nos une a todos. Mi gratitud también".

Cooperación con otras ciudades

Piris subrayó además que pertenecer a la Red de Juderías de España representa "una oportunidad única para fortalecer la cooperación cultural, turística y educativa con otras ciudades, y para seguir difundiendo el valor histórico del legado sefardí de Valencia de Alcántara, un patrimonio compartido que traspasa fronteras y conecta con la historia común de España y Portugal".