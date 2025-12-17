Cáceres, epicentro de un proyecto científico transfronterizo para estudiar contaminantes en las aguas residuales

La investigación de contaminantes emergentes que pueden aparecer en las plantas de tratamiento de residuos es el objetivo de un convenio suscrito entre el consorcio MásMedio de la Diputación de Cáceres, las universidades de Extremadura y Évora, así como la Agencia Estatal del Consejo Superior de Investigaciones Científicas (Csic).

El proyecto cuenta con una financiación de 68.000 euros anuales por parte de MásMedio y tiene un plazo de duración de un año, con posibilidad de prorrogar otro más. Se trata del primero que realizan como "investigación pura y dura" (I+D+I) desde el consorcio. Uno de los principales motivos de la implementación del estudio en las aguas residuales fue el cambio de normativa a nivel europeo.

Las instituciones participantes llevarán a cabo una investigación sobre los residuos de antimicrobianos, y más concretamente las principales familias de antiparasitarios, en las entradas y salidas de las plantas de tratamiento de aguas residuales (Edar) de la provincia.

"Debemos empezar a investigar y tener datos de nuestras depuradoras sobre esos contaminantes más allá de la valoración clásica", afirmó Gustavo Pérez, gerente de MásMedio, durante la presentación del convenio. El objetivo es que, a futuro, tras la realización de este y otros proyectos, se puedan tomar decisiones sobre nuevos tratamientos en las estaciones depuradoras.

Muestras en ocho plantas

La financiación permitirá cubrir la toma de 64 muestras anuales de aguas residuales, distribuidas en ocho Edar del consorcio de la institución provincial: Alcántara, Garrovillas, Madrigalejo, Valdefuentes, Malpartida de Plasencia, Torrejoncillo, Tejeda de Tiétar y Hoyos. La selección de diferentes zonas tiene como fin obtener resultados “más representativos de la realidad de la provincia”, añadió Pérez.

Investigación

Las muestras se entregarán a la Universidad de Extremadura, que será la encargada de distribuirlas a los centros de Évora y Csic. Cada institución desarrollará una investigación específica. En el caso de la UEx, Marcos Pérez, catedrático en la Facultad de Veterinaria, explicó que el grupo de Toxicología al que pertenece actuará como centralizador de las muestras, de las cuales han recibido la primera remesa, y se encargarán de identificar los contaminantes, centrando el estudio en la familia de los antiparasitarios. Son "muy utilizados" en actividades agrícolas, ganaderas y también médico-farmacológicas, y que, según subrayó,se trata de una familia que hoy en día apenas ha sido estudiada en ningún país de Europa. "Muy pocos trabajos al respecto se han centrado en estos contaminantes", recalcó.

Rueda de prensa de presentación del convenio. / Cedida a El Periódico

Ensayos

La primera misión en la UEx será identificar los nuevos contaminantes en las aguas de entrada y salida de la Edar, intentando poner en evidencia el "correcto" funcionamiento de los sistemas y que "muchos" de ellos sean eliminados durante el proceso de depuración. Otro trabajo se centrará en evaluar la potencial toxicidad de las aguas de entrada mediante el desarrollo de "novedosos ensayos" con lombrices de tierra con los que se analizará si mantienen toxicidad para los organismos terrestres, detalló Marcos Pérez.

En el caso del Consejo Superior de Investigaciones Científicas, a través del Instituto Nacional de Investigación y Tecnología Agraria y Alimentaria (Inia), se llevarán a cabo ensayos con algas unicelulares y líneas celulares derivadas de peces. En particular en este segundo caso, puesto que puede ser un "buen filtro de datos" para recabar información sobre toxicidad de los antiparasitarios en organismos acuáticos “sin tener que llegar a utilizar peces”, precisó David Hernández, científico titular de Inia.

También la Universidad de Évora, representada por Ana Costa y Ramiro Pastorinho, intervendrá en estos análisis y ensayos, evaluando la toxicidad in vitro sobre modelos celulares humanos.

Tesis doctoral

Todos los datos se recopilarán en Cáceres, donde Elsa Rodríguez, cacereña de 23 años y graduada en Bioquímica por la Universidad de Extremadura, los integrará y explicará los resultados en su tesis doctoral. El informe final evaluará el proceso de depuración, verificará si los contaminantes se están eliminando correctamente y, en caso de detectar fallos, permitirá implementar las medidas necesarias para que, "poco a poco", estas peligrosas moléculas químicas sean eliminadas.

Representantes de las distintas instituciones implicadas en el proyecto. / Cedida a El Periódico

El gerente de MásMedio apuntó que los contaminantes no afectan al funcionamiento de las Edar, sino al medio con sus vertidos. De ahí los estudios con lombrices o medio acuático. "Queremos comprobar si las plantas están preparadas para reducir estos contaminantes", añadió.

Por su parte, Miguel Ángel Morales, presidente de la Diputación de Cáceres, subrayó la repercusión del convenio para que la labor de MásMedio "cada vez sea más eficaz en el tratamiento de nuevos contaminantes, combatirlos y que la salubridad de la ciudadanía esté preservada". Asimismo, puso en valor el trabajo transfronterizo entre España y Portugal.