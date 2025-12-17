Educación y música
El Festival de Villancicos de Trujillo reúne a 180 escolares del Colegio Sagrado Corazón de Jesús
El alumnado del centro puso la banda sonora a la Navidad en el Teatro Gabriel y Galán
El Teatro Gabriel y Galán acogió la noche del martes el tradicional Festival de Villancicos de Trujillo, protagonizado por el alumnado del Colegio Sagrado Corazón de Jesús. La cita reunió a ocho cursos en una actuación conjunta con un repertorio variado de villancicos y propuestas musicales.
El acto comenzó con las palabras de la concejala de Cultura, Consuelo Soriano, que agradeció la colaboración del centro, del profesorado y de las familias. Soriano destacó el trabajo de coordinación de los profesores para sacar adelante el festival, en el que este año únicamente ha participado este colegio.
Por cursos
Sobre el escenario se sucedieron las distintas actuaciones por cursos: Infantil interpretó El árbol de los besos y se incluyó también un tema de música creativa, 'Vuela, vuela'. Después llegó 1º y 2º con 'Una cuna por Cáceres', mientras que el bloque de ESO ofreció 'Dale a la zambomba y Llora'. El programa continuó con 'Perdido' en Belén (3º), 'Quiero adorarte' (4º) y 'Te estaba esperando' (5º), para cerrar con 'El regalo del cielo' en una interpretación conjunta.
El festival volvió a ser una de las citas navideñas destacadas en la agenda cultural de Trujillo, con buena respuesta del público y un ambiente familiar en el teatro.
