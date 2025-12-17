Presentan en Valencia de Alcántara un estudio sobre el Convento de los Majarretes

El Hotel-Restaurante de Los Majarretes acogió este 16 de diciembre la presentación del libro El Convento de los Majarretes de Valencia de Alcántara, una nueva obra de los investigadores José Antonio Ramosy Álvaro Vázquez que reúne uno de los estudios más completos realizados hasta la fecha sobre este enclave histórico. El acto congregó a vecinos, estudiosos y representantes culturales interesados en conocer en profundidad la trayectoria de uno de los espacios monásticos más singulares de la comarca.

El volumen, fruto de un amplio trabajo en archivos y fuentes documentales, reconstruye la historia del convento, fundado en el siglo XIII como eremitorio franciscano. A lo largo del tiempo, el inmueble fue adoptando distintas advocaciones —Santa María, San Francisco y, finalmente, San Pedro de Alcántara— hasta consolidarse como un referente de la espiritualidad franciscana en la región.

Entre los pasajes que destacan los autores figura la estancia en el convento del joven Juan de Garavito, quien ingresó en 1515 y más tarde sería conocido como San Pedro de Alcántara. Ramos y Vázquez subrayan el papel del lugar como “laboratorio de pobreza, retiro y misticismo”, en un contexto que marcaría las bases de una reforma espiritual con gran influencia en la orden franciscana durante el Siglo de Oro.

La obra también recorre los periodos de esplendor, abandono y recuperación del convento, en consonancia con los grandes procesos históricos del país: desde los efectos de la desamortización hasta las etapas de guerra y la pérdida de uso religioso. En la actualidad, el espacio mantiene una doble condición: la iglesia continúa en funcionamiento y parte del edificio alberga un restaurante y casa rural, una convivencia que fusiona memoria, devoción y vida cotidiana.

Con este libro, los investigadores no solo ofrecen una recopilación histórica, sino una invitación a reflexionar sobre la necesidad de conservar los espacios sagrados como guardianes de la identidad y la memoria colectiva, incluso cuando su uso se transforma con el tiempo.