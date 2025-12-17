Cooperación bilateral
La Raya se une para marcar la nueva hoja de ruta del plan de turismo del Tajo-Tejo Internacional
Alcántara acoge un encuentro para reforzar la cooperación bilateral en un territorio que, según destaca la Diputación de Cáceres, camina unido hacia la preservación del modo de vida rural, la identidad rayana y la sostenibilidad
J. M.
El Convento de San Benito de Alcántara acogió esta semana un encuentro con representantes de ambos lados de La Raya para establecer la hoja de ruta que convierta la Reserva de la Biosfera Tajo Tejo Internacional en un destino "auténtico y competitivo".
La reunión de trabajo, impulsada por la Diputación de Cáceres y la Asociación para el Desarrollo Sostenible y Promoción Turística de la Reserva (Adstajo Rbt), tuvo como objetivo reforzar la cooperación bilateral en un territorio que, según destaca la institución provincial, "camina unido" hacia la preservación del modo de vida rural, la identidad rayana y la sostenibilidad.
Hoja de ruta
Por su parte, la vicepresidenta primera de la diputación, Esther Gutiérrez, ha destacado la importancia de un plan turístico que establece la hoja de ruta para convertir Tajo-Tejo Internacional en un destino transfronterizo sólido, competitivo y auténtico.
Principales puntos del nuevo plan
Entre los principales puntos del nuevo plan de turismo se encuentran la consolidación de un modelo de gobernanza conjunta, que articula la colaboración entre el sector público y el sector privado, así como el desarrollo de productos turísticos generativos, basados en la identidad rayana, la naturaleza, el megalitismo, la gastronomía y otros recursos compartidos entre ambos países.
Asimismo, entre los puntos destacan también una estrategia de posicionamiento común, sustentada en el relato del territorio y el eslogan ‘Donde la frontera une’ y una apuesta por la sostenibilidad, la digitalización, la cohesión territorial y la activación económica, con el objetivo de generar bienestar y nuevas oportunidades para la población local.
"Con este plan, con esta hoja de ruta -ha concluido Gutiérrez-, fortalecemos nuestros vínculos de cara a un destino común competitivo, capaz de atraer a un viajero consciente, responsable y en búsqueda de la autenticidad".
