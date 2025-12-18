Infraestructuras
Adjudican la obra para ampliar la residencia de mayores de Malpartida de Cáceres, que pasará de 30 a 68 plazas
La licitación, con un presupuesto de en torno a 615.000 euros y un plazo de ejecución de siete meses, se divide en dos lotes
El Ayuntamiento de Malpartida de Cáceres ha comunicado la adjudicación de las obras de la última fase de la ampliación de la Residencia de Mayores Santa Ana, que incrementará su capacidad de 30 a 68 plazas.
La licitación, con un presupuesto de en torno a 615.000 euros y un plazo de ejecución de siete meses, se divide en dos lotes: el primero, correspondiente a la obra civil, adjudicado por 470.531,26 euros (IVA incluido) a Alagón Obras y Servicios, y el segundo, de ingeniería, por importe de 142.610,60 euros (IVA incluido), adjudicado a Dimersun Energía, según ha explicado el ayuntamiento local.
Ampliación
Con esta ampliación, el centro pasará de 30 plazas a un total de 68. Según destaca el consistorio, el objetivo es ofrecer más plazas de residentes para que los mayores de Malpartida de Cáceres puedan quedarse en su pueblo y, al mismo tiempo, generar oportunidades de empleo mediante la creación de puestos de trabajo directos e indirectos.
Fijar población y empleo
El alcalde de Malpartida de Cáceres, Alfredo Aguilera, ha señalado que se trata de la última fase de ampliación del centro y ha destacado el "gran esfuerzo" por asumir el importe de la actuación "con fondos propios". Una inversión que "redundará en el beneficio de todos los vecinos, no solo de los propios mayores residentes, sino también de sus familiares y de todos los malpartideños que verán mejorada su calidad de vida".
