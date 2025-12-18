Cáceres aprueba su adhesión a una entidad "referente" de datos en España

La Diputación de Cáceres dio luz verde en el pleno de diciembre, celebrado este jueves 18 de diciembre, a la adhesión la asociación GAIA-X España, una entidad sin ánimo de lucro que desde la institución provincial consideran como "referente" de datos en España.

De hecho, en la web de la propia GAIA-X España se definen de esta manera, añadiendo que trabajan "para impulsar la compartición segura e interoperable de datos, fortaleciendo la economía digital y la competitividad tecnológica".

Propuesta del pleno

La propuesta de acuerdo que se sometió a pleno fue: solicitar GAIA-X España, la incorporación de la institución provincial cacereña como miembro de dicha asociación, aprobar los estatutos que regirán la agrupación y aprobar la aportación anual de la institución provincial cacereña, condicionada a la entrada en vigor del presupuesto de 2026. En concreto, la contribución anual de la diputación es de 4.250 euros.

Desde la administración provincial explican que el Plan Director de Provincia Digital recoge incorporar aspectos "clave" como el Gobierno de Dato, las Estrategias de Desarrollo Local Integrado (Edil), los Espacios de Datos para Infraestructuras Urbanas Inteligentes (Edint), la digitalización de servicios, y la alineación estratégica con la Plataforma Inteligente de Destinos y Pueblos Inteligentes, "que resultan fundamentales para definir un modelo sólido y adaptado a las necesidades territoriales digitales e inteligentes de la provincia".

GAIA-X España

La asociación GAIA-X España se constituyó el 18 de marzo de 2022 como una asociación privada sin ánimo de lucro. Según recoge su página web, su ámbito es nacional, no obstante precisa que participa también en proyectos europeos e internacionales.

Asimismo, señalan que los objetivos que tienen son, entre otros, representar al ecosistema español de compartición de datos "priorizando los intereses nacionales y objetivos de interoperabilidad, beneficiando a sus miembros"; generar un marco de "colaboración estable y permanente entre toda la pluralidad de entidades, potenciar y apoyar la competitividad de la economía del dato en España y el desarrollo de nuevo tejido empresarial tecnológico" y también participar en foros tanto europeos como de índole internacional.