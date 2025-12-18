Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Cortada la A-5 durante seis horas a la altura de Villamesías para rescatar un camión accidentado

El tráfico se desvía por la N-Va a su paso mientras se desarrollan los trabajos de rescate, que se prolongarán hasta las 15.00 horas

Camión siniestrado en la A5, a la altura de Villamesías.

Camión siniestrado en la A5, a la altura de Villamesías. / Guardia Civil

Almudena Villar Novillo

Almudena Villar Novillo

La autovía A-5 permanece cortada al tráfico en sentido decreciente desde las 9.20 horas de este jueves entre los puntos kilométricos 281 y 277, debido a las labores de rescate de un camión accidentado, según informa la Guardia Civil.

El corte afecta a un tramo situado en el entorno de la localidad cacereña de Villamesías, donde se ha desplegado un operativo para retirar el vehículo siniestrado y garantizar la seguridad de los conductores y de los equipos que trabajan en la zona. Está previsto que la circulación quede restablecida en torno a las 15.00 horas.

Itinerario alternativo

Mientras dure la interrupción, se ha habilitado un itinerario alternativo por la carretera N-Va, tanto para la entrada como para la salida de los puntos kilométricos afectados. El desvío discurre por la localidad de Villamesías y se encuentra debidamente señalizado por la empresa encargada del mantenimiento de la vía.

Desde primera hora de la mañana, operarios y servicios especializados trabajan en el rescate del camión, una operación compleja que requiere maquinaria pesada y que obliga a mantener cortado el tráfico durante varias horas para evitar riesgos adicionales.

Las autoridades recomiendan a los conductores planificar los desplazamientos, extremar la precaución en los accesos al tramo afectado y respetar la señalización provisional instalada en la zona.

