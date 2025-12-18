Destinan 1,4 millones de euros para contratar a informadores turísticos para los centros de interpretación de Cáceres

El Boletín Oficial de la Provincia (BOP) ha publicado una convocatoria de subvenciones con un presupuesto de 1.400.000 euros, destinado a que ayuntamientos cacereños de menos de 20.000 habitantes lleven a cabo la contratación o mantenimiento de personal informador y dinamizador turístico en los centros de interpretación adscritos a la Red de Centros de Interpretación.

Según recoge la Diputación de Cáceres, hay 70 centros de interpretación repartidos en 59 localidades de la provincia con menos de 20.000 habitantes (destinatarios de la subvención).

Plazo

Los ayuntamientos interesados tienen de plazo hasta el 12 de enero para presentar su solicitud y optar a una subvención, que financiará los costes salariales del personal de nueva contratación o mantenimiento.

El periodo subvencionable será de doce mensualidades continuadas, en el periodo comprendido entre el 1 de enero de 2026 y hasta el 31 de marzo de 2027.

Requisitos

Los profesionales contratados, que desempeñarán funciones de información y dinamización turística, deben tener la formación académica apropiada, estar en posesión de una titulación mínima de Bachillerato o Formación Profesional de Grado Medio, relacionada con la temática del Centro de Interpretación para el que se solicita la subvención, o que hayan desempeñado el puesto durante los tres años anteriores a la convocatoria.

Red de Centros de Interpretación

En 2017 la Diputación de Cáceres creó la Red de Centros de Interpretación de la provincia, con el fin de trabajar conjuntamente para "atraer al visitante hacia la conservación y la comprensión del territorio visitado"