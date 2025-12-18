'Engloba' pasa revista a la cooperación internacional de Cáceres

Coincidiendo con el Día Internacional de las Personas Migrantes, 18 de diciembre, la Diputación de Cáceres, ha sacado un nuevo número de la revista 'Engloba', una publicación dedicada a dar a conocer los proyectos de cooperación, acción humanitaria y educación para la ciudadanía global en los que trabaja la institución provincial junto con distintas entidades y asociaciones.

Según explica la diputación, en las más de cien páginas "se conocerán testimonios reales y el impacto del compromiso de la institución provincial en países de los distintos continente, así como en pueblos de la provincia, donde se llevan a cabo proyectos de educación".

Formato digital

En este número 7 de la revista 'Engloba', que ya se puede leer en formato digital, se hace un recorrido por proyectos desarrollados en distintos países, de la mano de las asociaciones y entidades colaboradoras. En África se abordan reportajes como 'De madres adolescentes a mujeres empoderadas', 'Mujeres migrantes en la frontera sur: Enfrentando la violencia estructural por el derecho a la vida', 'Fortaleciendo el sector de salud del poblado de Doga Plage (Benín)' o 'Refuerzo de mecanismos de prevención y atención integral para una vida libre de violencia de género en Mauritania'.

En las páginas de América, se puede leer sobre 'Tres países, un río, una visión compartida: La cooperación que une fronteras', 'Saborearte chiquitos, una ruta turística que fortalece la cohesión social y empodera a la mujer boliviana', 'Jóvenes lideran el cambio en sus territorios en Colombia' o 'Transformando realidades, acciones de paz y desarrollo en Extremadura y Ecuador'.

De manera especial, este número de 'Engloba' se centra también en la acción humanitaria ante guerras como la sufrida en Gaza, llevando al lector al trabajo realizado por UNRWA, 'Gaza: La respuesta humanitaria. Cuidando la vida en Cisjordania'; o la situación del pueblo saharaui a través del trabajo de Cruz Roja, 'Inundaciones en campamentos saharauis', del trabajo de Nur Saharaui, o del trabajo de FEDESAEX, 'La visibilización del pueblo saharaui a través de su infancia', entre otros.

En cuanto a la Educación para la Ciudadanía Global, se hace un repaso por los proyectos que se han llevado a cabo a lo largo del año 2024, así como por el Congreso de Periodismo de Migraciones, celebrado en Mérida.

Presentación

En su presentación, el presidente de la institución provincial, Miguel Ángel Morales, apunta que en momentos en los que se celebran avances como la Ley de Cooperación para el Desarrollo Sostenible y la Solidridad Global, aprobada en 2023, "somos testigos de una preocupante erosión de los Derechos Humanos en distintas regiones y del auge de movimientos ultraconservadores que fomentan discursos de odio".

Ante esto, continúa, desde la Diputación de Cáceres "hacemos de la Cooperación Internacional una herramienta estratégica para garantizar dignidad, justicia y resiliencia", reiterando la apuesta de la institución: "no seremos cómplices del silencio. Seguiremos denunciando el horror y construyendo puentes de esperanza".

Presupuesto de cooperación internacional

En este sentido, apunta Morales, la Diputación de Cáceres en 2025 ha incrementado su presupuesto de cooperación internacional, superando por primera vez el millón de euros, casi el 0,5% de su gasto total, y para 2026 se llegará al 0,7%, "situándose entre las administraciones más comprometidas y cumpliendo con los Objetivos de Desarrollo Sostenible".