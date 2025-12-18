La memoria histórica en cómic recorre los institutos de Cáceres

La exposición 'Historietas e historias', que aborda la memoria en cómic de las víctimas del siglo XX, ha recorrido durante los últimos meses quince institutos de la provincia de Cáceres: siete centros de la capital cacereña, cinco de Plasencia, dos de Navalmoral de la Mata y uno de Casar de Cáceres.

Con la muestra, los alumnos han podido ahondar en distintas etapas de la historia para, desde ellas, reflexionar y fortalecer los valores democráticos, según explica la Diputación de Cáceres, institución que, junto con la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica 'José González Barrero' de Zafra, ha llevado la exposición a los centros educativos.

Contenido de la exposición

La muestra se organiza temáticamente en ocho paneles: siete dedicados a diferentes tipologías de víctimas (mujeres, homosexuales, esclavos, políticos, creyentes, niñas y niños, víctimas de otra piel), más uno vinculado a autores y temas de cómic relacionados con Extremadura. Además, incluye un 'cronocómic' que resume, en veinte hitos, los principales conflictos del siglo XX en los que han ocurrido violaciones de los derechos humanos y que han tenido su reflejo en formato de 'historieta'.

Acogida

La institución provincial subraya que tanto la asociación como Fernando Ayala, responsable del servicio de Memoria Histórica y Democrática de la Diputación de Cáceres, han señalado que la acogida en los quince institutos "ha sido, tanto por parte de profesoras y de profesores como de alumnas y alumnos, muy satisfactoria", "y lo indica el número de visitantes y las nuevas peticiones programadas para 2026".

"Se demuestra, además, lo oportuno de la utilización de un instrumento didáctico como la exposición y el tratamiento de temas de fácil acceso como el cómic para desarrollar en el alumnado sensibilidad en torno a la memoria histórica y de las víctimas", añaden.

Institutos

Desde su inauguración en el Complejo Cultural San Francisco de Cáceres el pasado octubre, con ocasión de la entrega del Premio Conchita Viera organizado por la Diputación de Cáceres, la exposición ha viajado cada dos días por los Institutos de Educación Secundaria de la capital cacereña: Ágora, Al-Qázeres, El Brocense, Javier García Téllez, Norba Caesarina, Profesor Hernández Pacheco, Virgen de Guadalupe, así como por el IESO Vía de la Plata de Casar de Cáceres.

Después, la exposición siguió su itinerancia en cinco institutos de Educación Secundaria de Plasencia: Gabriel y Galán, Sierra de Santa Bárbara, Pérez Comendador, Valle del Jerte y Virgen del Puerto. Y, por último, en Navalmoral de la Mata, ha visitado el IES Albalat y el IES Augustóbriga.