Trujillo aprueba por unanimidad la nueva RPT municipal

El Pleno del Ayuntamiento de Trujillo aprobó el pasado miércoles por unanimidad la nueva Relación de Puestos de Trabajo (RPT), un documento que actualiza la existente y que ya contaba con el respaldo previo de los representantes sindicales.

Según explicó la alcaldesa, Inés Rubio, la RPT deberá publicarse en el Boletín Oficial de la Provincia y en la sede electrónica, y su aplicación quedará vinculada a la entrada en vigor del presupuesto de 2026 —o, en su defecto, a la prórroga presupuestaria del 1 de enero de 2026.

El acuerdo, fruto de un proceso de negociación en la Mesa General, pretende ordenar y planificar la plantilla municipal: da respuesta a 94 empleados e incorpora 76 puestos de nueva creación, con un incremento de personal estimado en 1,3 millones de euros. Entre las necesidades señaladas figuran la previsión de una plantilla de 19 agentes en la Policía Local y la creación de hasta siete plazas de técnicos de Educación Infantil para guarderías.