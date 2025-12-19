Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Trujillo

Somos Cáceres pide el cese del jefe accidental de la Policía Municipal de Trujillo y reclama convocar la plaza

La petición llega en medio de la polémica por la ausencia de agentes por la noche en la ciudad

Trujillo.

Trujillo. / E. P.

Alejandro Cancho

Alejandro Cancho

Trujillo

La formación política Somos Cáceres ha exigido al gobierno municipal del Partido Popular en Trujillo el cese del actual jefe accidental de la Policía Municipal, al considerar que la designación "ha excedido el plazo" y que se está vulnerando el artículo 17.1 de la Ley 7/2017.

En un comunicado, el secretario de política rural de Somos Cáceres, Pedro Blanco, señala que "a día de hoy" se estaría incumpliendo dicha normativa y apunta a la alcaldesa, Inés Rubio, como “máxima responsable” de la situación.

Según expone la formación, en el nombramiento accidental se habría "omitido la aplicación del criterio de máxima categoría", que consideran "vinculante". Por ello, Somos Cáceres insta al Ayuntamiento a que, "de manera urgente", impulse la convocatoria pública de la plaza de Jefatura de la Policía Municipal "para que se asigne por méritos propios y profesionales" a los agentes que puedan optar al puesto.

En su argumentación, Somos Cáceres recuerda que, de acuerdo con la Ley 7/2017, la Jefatura debe cubrirse mediante libre designación, convocatoria pública y participación del personal de mayor categoría dentro del cuerpo, citando a oficiales y subinspectores "si los hubiera".

La agrupación local eleva además el tono de la crítica y asegura que el Ayuntamiento atraviesa "un caos" que, a su juicio, estaría convirtiendo Trujillo en "un municipio paralizado y sin futuro", responsabilizando de ello a la gestión de la alcaldesa y del gobierno municipal.

Nuevos robos

Estas peticiones llegan en medio de la polémica por la ausencia de Policía Local por las noches en la ciudad. Un problema que continúa a día de hoy y que los vecinos observan con preocupación, ya que, en la última semana, se han registrado nuevos robos en viviendas del municipio, además de intentos de acceso a varias casas, según ha podido conocer este periódico.

