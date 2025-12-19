Inclusión
FEXAS organizará en la provincia de Cáceres el III Encuentro Campamento de Infancia Sorda en 2026
El presidente de la Diputación de Cáceres, Miguel Ángel Morales, respalda la iniciativa que reunirá a niños sordos y sus familias en un encuentro estatal para fomentar la inclusión y el disfrute compartido
«Es un proyecto muy bonito y una oportunidad para el disfrute compartido de niñas y niños sordos y sus familias». Así lo manifestó el presidente de la Federación Extremeña de Asociaciones de Personas Sordas (FEXAS), José Manuel Cercas, tras la reunión que ha mantenido este viernes con el presidente de la Diputación de Cáceres, Miguel Ángel Morales, a quien ha trasladado la intención de organizar, el próximo año 2026, en la provincia de Cáceres, el III Encuentro Campamento de Infancia Sorda a nivel estatal.
Se trata de una iniciativa que reunirá, durante una semana, a niños sordos venidos de distintos puntos del país y sus familias, «en un espacio inclusivo, accesible y de convivencia».
El presidente de FEXAS destacó que se trata de «una oportunidad para apostar por un proyecto muy bonito para la infancia sorda, que permita mejorar su calidad de vida y la de sus familias, favoreciendo el encuentro, el conocimiento mutuo y el disfrute compartido». Asimismo, subrayó la importancia de la colaboración institucional para hacer realidad esta iniciativa.
Por su parte, Miguel Ángel Morales mostró el respaldo de la Diputación de Cáceres al proyecto y ha reafirmado el compromiso de la institución con las políticas de inclusión, accesibilidad y apoyo a iniciativas sociales que contribuyen a la igualdad de oportunidades y al bienestar de la ciudadanía, especialmente de la infancia.
«Desde la Diputación de Cáceres se trabajará de la mano de FEXAS para avanzar en el desarrollo de este encuentro estatal, que situará a la provincia como referente en inclusión y atención a la diversidad», finalizó.
- Muere un hombre tras un choque de un vehículo contra un animal en Logrosán
- Fernando López Rodríguez, catedrático de la UEx: 'Extremadura produce perfectamente la energía de Madrid y, ¿qué recibimos por ello? Nada
- Nuevo proyecto para contemplar el paisaje de Las Hurdes: un mirador con una pasarela volada y un desfiladero
- Un fallecido y dos heridos en la colisión de dos turismos entre Aldea de Cano y Torremocha
- La tradición de Las Hurdes se apodera del corazón de Cáceres
- La Vera a través del tiempo: más de 200 fotografías de época pasan a formar parte del patrimonio documental de Cáceres
- Alejandro Sanz: 'En Jarandilla de la Vera he encontrado un remanso de paz
- El Belén más alto de Extremadura