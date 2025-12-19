Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Trujillo

La Junta ajusta las ayudas para contratar gerentes en Trujillo que dinamicen el comercio local y facilita su continuidad

La norma parte del peso del sector en la región

Estatua de Pizarro en la plaza Mayor de Trujillo.

Estatua de Pizarro en la plaza Mayor de Trujillo. / El Periódico

Alejandro Cancho

Alejandro Cancho

Trujillo

La Junta de Extremadura ha aprobado el Decreto 183/2025, de 16 de diciembre, por el que modifica las bases reguladoras de las ayudas para la contratación de gerentes de dinamización comercial, con el objetivo de dar continuidad a esta figura en ayuntamientos y mancomunidades y ordenar mejor los plazos de los contratos subvencionados.

La norma parte del peso del sector en la región: el comercio minorista representa el 18% de las empresas extremeñas, supera los 14.000 locales y aporta más del 17% del PIB regional si se incluye el comercio mayorista, reparación, transporte y hostelería. Además, el comercio supone un pilar de empleo, con más de 35.300 personas ocupadas (datos del cuarto trimestre de 2022) y un papel clave en la vitalidad de pueblos y ciudades.

Cambios principales

Entre las novedades, el decreto precisa los requisitos de acceso: podrán optar los ayuntamientos cuya localidad ejerza “atracción comercial y de turismo” sobre una población superior a 5.000 habitantes, y también las mancomunidades siempre que ninguno de sus municipios cumpla individualmente el requisito y que sus estatutos recojan competencias de ordenación y gestión del comercio interior. La población se obtendrá del último Atlas Socioeconómico, sumando población residente y no residente vinculada por esa atracción comercial y turística.

Otra modificación relevante afecta al inicio del servicio: la prestación deberá arrancar en la fecha que marque cada convocatoria y tendrá una duración de tres años. Si el contrato se inicia más tarde, no se alarga el periodo subvencionable: se mantiene el cómputo y la ayuda se reduce de forma proporcional al retraso.

Además, se refuerza la idea de continuidad sin duplicidades: no podrá subvencionarse más de una persona gerente por ayuntamiento o mancomunidad de manera simultánea, incluyendo las subvenciones concedidas en convocatorias anteriores.

Objetivo: consolidar una figura “imprescindible”

La Junta subraya que la red de gerentes ha impulsado proyectos de animación comercial, coordinación con asociaciones, fomento del asociacionismo y sinergias con turismo, ocio y hostelería. Tras las convocatorias de 2022 y 2023, y el decreto vigente desde enero de 2025, el Ejecutivo busca ahora preparar una segunda convocatoria que cubra el periodo 2026–2029, atendiendo a municipios que acceden por primera vez y a otros que quieren mantener la figura.

