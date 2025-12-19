La Junta ajusta las ayudas para contratar gerentes en Trujillo que dinamicen el comercio local y facilita su continuidad

La Junta de Extremadura ha aprobado el Decreto 183/2025, de 16 de diciembre, por el que modifica las bases reguladoras de las ayudas para la contratación de gerentes de dinamización comercial, con el objetivo de dar continuidad a esta figura en ayuntamientos y mancomunidades y ordenar mejor los plazos de los contratos subvencionados.

La norma parte del peso del sector en la región: el comercio minorista representa el 18% de las empresas extremeñas, supera los 14.000 locales y aporta más del 17% del PIB regional si se incluye el comercio mayorista, reparación, transporte y hostelería. Además, el comercio supone un pilar de empleo, con más de 35.300 personas ocupadas (datos del cuarto trimestre de 2022) y un papel clave en la vitalidad de pueblos y ciudades.

Cambios principales

Entre las novedades, el decreto precisa los requisitos de acceso: podrán optar los ayuntamientos cuya localidad ejerza “atracción comercial y de turismo” sobre una población superior a 5.000 habitantes, y también las mancomunidades siempre que ninguno de sus municipios cumpla individualmente el requisito y que sus estatutos recojan competencias de ordenación y gestión del comercio interior. La población se obtendrá del último Atlas Socioeconómico, sumando población residente y no residente vinculada por esa atracción comercial y turística.

Otra modificación relevante afecta al inicio del servicio: la prestación deberá arrancar en la fecha que marque cada convocatoria y tendrá una duración de tres años. Si el contrato se inicia más tarde, no se alarga el periodo subvencionable: se mantiene el cómputo y la ayuda se reduce de forma proporcional al retraso.

Además, se refuerza la idea de continuidad sin duplicidades: no podrá subvencionarse más de una persona gerente por ayuntamiento o mancomunidad de manera simultánea, incluyendo las subvenciones concedidas en convocatorias anteriores.

Objetivo: consolidar una figura “imprescindible”

La Junta subraya que la red de gerentes ha impulsado proyectos de animación comercial, coordinación con asociaciones, fomento del asociacionismo y sinergias con turismo, ocio y hostelería. Tras las convocatorias de 2022 y 2023, y el decreto vigente desde enero de 2025, el Ejecutivo busca ahora preparar una segunda convocatoria que cubra el periodo 2026–2029, atendiendo a municipios que acceden por primera vez y a otros que quieren mantener la figura.