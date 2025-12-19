MásMedio invertirá más de 2,5 millones en instrumentación y control del agua en 29 municipios de Cáceres

El Consorcio MásMedio de la Diputación de Cáceres continúa avanzando en la ejecución del PERTE de Digitalización del Ciclo Integral del Agua, impulsado por el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (MITECO), con la apertura de dos nuevas licitaciones estratégicas, ya publicadas en la Plataforma de Contratación del Estado. Se trata, por un lado, de la implantación del software y de herramientas informáticas para la gestión del Ciclo Integral del Agua, y, por otro, de la instalación de los equipos e instrumentación para el control de calidad y consumos en las instalaciones en alta del Ciclo Integral del Agua.

Ambos contratos, con fecha límite de presentación de ofertas el 12 de enero de 2026, suponen un nuevo hito en la modernización de la gestión del agua en la provincia y refuerzan el compromiso de la Diputación de Cáceres con la transformación digital, la sostenibilidad y la mejora de los servicios públicos en el medio rural, tal como ha indicado el vicepresidente del Consorcio MásMedio, Javier Prieto. «Estos proyectos son una muestra clara de cómo los fondos europeos permiten a las administraciones locales dar un salto cualitativo en la prestación de servicios esenciales, garantizando igualdad de oportunidades entre municipios grandes y pequeños».

La población beneficiaria directa de estas actuaciones supera los 22.000 habitantes, repartidos en los 29 municipios del proyecto AQUA-CERES: Abadía, Acebo, Alcántara, Aldeanueva del Camino, Baños de Montemayor, Caminomorisco, Carbajo, Carcaboso, Carrascalejo, Casas de Millán, Cedillo, Cilleros, Garvín, La Granja, Herrera de Alcántara, Herreruela, Holguera, Hoyos, Majadas, Malpartida de Plasencia, Membrío, Mirabel, Pedroso de Acim, Peraleda de San Román, Perales del Puerto, Salorino, Santiago de Alcántara, Villamiel y Villar del Pedroso.

Software avanzado para la gestión integral del agua

La primera de las licitaciones cuenta con un presupuesto de 312.543 euros y un plazo de ejecución de seis meses. El contrato contempla la implantación del software y las herramientas informáticas que permitirán la gestión integral del ciclo del agua dentro del proyecto AQUA-CERES.

Gracias a este sistema, explica el gerente, Gustavo Pérez, el Consorcio MásMedio y los 29 municipios del proyecto AQUA-CERES dispondrán de una plataforma capaz de captar, almacenar, tratar y analizar en tiempo real los datos procedentes de contadores, sensores e instrumentación desplegada en los municipios, tanto para el control de consumos como de la calidad del agua.

La herramienta se integrará en los servidores de la Diputación de Cáceres y será operada diariamente desde el puesto de control del Consorcio MásMedio, ubicado en el Edificio Julián Murillo, permitiendo una supervisión centralizada y continua.

«Este contrato nos dota del cerebro digital del sistema, nos permitirá tomar decisiones basadas en datos, anticiparnos a problemas y optimizar recursos, algo fundamental en un contexto de cambio climático y estrés hídrico», ha destacado Pérez.

Más de 2,5 millones para instrumentación y control en alta

La segunda licitación es una de las más relevantes del proyecto, con un importe total de 2.522.169 euros, un plazo de ejecución de seis meses y una estructura en tres lotes distribuidos por la provincia.

Este contrato permitirá la instalación de equipos e instrumentación en alta para el control de calidad y consumos del agua en los sistemas de abastecimiento de los 29 municipios participantes. Se dotará a las instalaciones de caudalímetros, sensores de nivel, sondas de alarma y sondas de calidad para la medición de parámetros como turbidez, cloro u otros indicadores clave.

«La información que obtendremos con estos equipos nos permitirá detectar fugas, ajustar consumos, mejorar la capacidad de las infraestructuras en periodos de alta demanda y garantizar un control continuo de la calidad del agua», explica el gerente.

Además, los sistemas instalados permitirán conocer el estado de las reservas y la calidad de las captaciones de agua bruta, facilitando la planificación y anticipación ante posibles escenarios de sequía. Se trata del segundo contrato de mayor importe del proyecto, solo por detrás del actualmente en ejecución para la instalación de contadores digitales.

Nuevos contratos para la gestión de residuos

Por otro lado, el Consorcio MásMedio ha publicado contratos para la mejora de la gestión de los residuos municipales, financiados con fondos NextGenerationEU. Esto supone una inversión de 1,2 millones de euros en más de 100 municipios en los que el consorcio gestiona el servicio de Residuos Sólidos Urbanos, permitiendo la dotación de contenedores para la fracción orgánica, medios para el tratamiento de residuos de poda y la implantación de puntos de compostaje comunitario.

«Estamos aprovechando al máximo los fondos europeos para avanzar hacia modelos de gestión más sostenibles, eficientes y alineados con la economía circular», concluye el vicepresidente de MásMedio, Javier Prieto.