La Navidad llega a Campo Lugar: instala un árbol navideño por primera vez

Con el apoyo del consistorio, las mujeres de Campo Lugar han materializado un proyecto navideño que ha requerido más de 3.500 piezas y 150 metros de luces para iluminar el municipio extremeño.

Imagen del árbol y sus voluntarias.

Imagen del árbol y sus voluntarias. / Cedida

Pablo Parra

Cáceres

El pasado miércoles, la localidad cacereña de Campo Lugar, muy próxima a Miajadas, vivió un momento realmente «especial». El pueblo, de solo 790 habitantes, inauguró el alumbrado navideño para estos días, y, por primera vez en su historia, su propio árbol de Navidad.

«Este árbol es mucho más que luces: es el resultado del trabajo, la ilusión y el esfuerzo de las mujeres de Campo Lugar, que con la colaboración del Ayuntamiento han hecho realidad un sueño que llevaban tiempo compartiendo», comentaron desde el consistorio.

Imagen del árbol de Navidad de Campo Lugar.

Imagen del árbol de Navidad de Campo Lugar. / E.P

En total, se han utilizado más de 1.500 flores de goma eva, más de 3.500 piezas y unos 150 metros de luces para que esta época del año se viva en condiciones en el municipio.

«Como Ayuntamiento, no podemos sentirnos más orgullosos del trabajo realizado. Escuchando a las vecinas y aportando el apoyo económico necesario, este proyecto tan deseado ha podido salir adelante y hoy luce en nuestro pueblo como símbolo de unión y participación», añadieron. «Seguiremos escuchando a nuestra gente para seguir haciendo posibles iniciativas tan bonitas como esta, que llenan Campo Lugar de luz, ilusión y espíritu navideño».

Imagen de la plaza de Campo Lugar.

Imagen de la plaza de Campo Lugar. / Cedida

