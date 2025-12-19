Tiétar aplaza su Belén Viviente por el fallecimiento del hombre de 62 años en el incendio del jueves

La localidad de Tiétar aún se encuentra conmocionada por la muerte de un hombre de 62 años en un incendio el pasado jueves. Por ello, han decidido aplazar el Belén Viviente que estaba previsto para celebrarse el sábado a la semana que viene, según anuncian desde el consistorio.

Además, no se han decretado días de luto oficiales en el pueblo de menos de mil habitantes, ya que «en otros fallecimientos no se ha decretado y para esas familias sería un mal gesto».

Causas

Según fuentes cercanas a la investigación, existen indicios que podrían indicar un posible desvanecimiento previo al momento del incendio. De todas maneras, será la autopsia la que determine de manera oficial las causas.

Incendios en la región

Este incidente se suma a otros incendios que se han registrado en la región, como el de Navalmoral de la Mata, donde fallecieron un hombre de 39 años y una mujer de 41 tras ser trasladados a Madrid, o el de la calle Jesús Asunción de Cáceres, donde no hubo que lamentar muertes.