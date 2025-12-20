Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Suceso

Grave un hombre tras salirse de la vía en la N-521 a la altura de Valencia de Alcántara

Un varón de 44 años ha resultado herido de gravedad este martes tras sufrir una salida de vía

Imagen del Hospital Universitario de Cáceres.

Imagen del Hospital Universitario de Cáceres. / Junta de Extremadura

Irene Rangel

Irene Rangel

Badajoz

Un varón de 44 años ha resultado herido de gravedad este martes tras sufrir una salida de vía en la carretera N-521, en el punto kilométrico 146, dentro del término municipal de Valencia de Alcántara.

El Centro de Atención de Urgencias y Emergencias 1.1.2 de Extremadura recibió una llamada alertando del accidente, en el que el conductor había quedado atrapado en el interior del vehículo. Ante la gravedad de la situación, se activó de inmediato un amplio dispositivo de emergencias.

Hasta el lugar del siniestro se desplazaron efectivos del Punto de Atención Continuada (PAC) de Valencia de Alcántara, una Unidad Medicalizada de Emergencias con base en San Vicente de Alcántara, una ambulancia de Soporte Vital Básico, el helicóptero sanitario H-5.1, así como agentes de la Guardia Civil de Tráfico de Cáceres. También intervinieron bomberos del SEPEI de Cáceres, pertenecientes al parque de Valencia de Alcántara, y el equipo de emergencias de la N-521.

Tras ser atendido en el lugar del accidente, el herido fue diagnosticado como politraumatizado grave. Debido a la severidad de las lesiones, fue trasladado en helicóptero sanitario al Hospital Universitario de Cáceres, donde permanece ingresado.

