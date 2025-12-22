El Ayuntamiento de Trujillo reconoce a sus trabajadores jubilados en un emotivo acto de homenaje

El Ayuntamiento de Trujillo celebró el pasado viernes un acto de reconocimiento a las personas que han culminado su etapa laboral tras una larga trayectoria de servicio público en la institución municipal.

Durante el homenaje, se entregaron placas conmemorativas como muestra de gratitud por “la dedicación, el esfuerzo y el compromiso” demostrados a lo largo de los años, siempre al servicio de la ciudadanía. Un gesto simbólico con el que el Consistorio quiso poner en valor el trabajo diario de quienes han contribuido al funcionamiento de los servicios municipales y al desarrollo de la vida pública local.

Desde el Ayuntamiento se subrayó que este reconocimiento no solo pretende destacar los años de trabajo acumulados, sino también los buenos momentos compartidos y la huella personal y profesional que los trabajadores jubilados dejan en la institución.