Trujillo
El Ayuntamiento de Trujillo reconoce a sus trabajadores jubilados en un emotivo acto de homenaje
Un reconocimiento a décadas de trabajo y compromiso con la ciudadanía
El Ayuntamiento de Trujillo celebró el pasado viernes un acto de reconocimiento a las personas que han culminado su etapa laboral tras una larga trayectoria de servicio público en la institución municipal.
Durante el homenaje, se entregaron placas conmemorativas como muestra de gratitud por “la dedicación, el esfuerzo y el compromiso” demostrados a lo largo de los años, siempre al servicio de la ciudadanía. Un gesto simbólico con el que el Consistorio quiso poner en valor el trabajo diario de quienes han contribuido al funcionamiento de los servicios municipales y al desarrollo de la vida pública local.
Desde el Ayuntamiento se subrayó que este reconocimiento no solo pretende destacar los años de trabajo acumulados, sino también los buenos momentos compartidos y la huella personal y profesional que los trabajadores jubilados dejan en la institución.
- Muere un hombre tras un choque de un vehículo contra un animal en Logrosán
- Fernando López Rodríguez, catedrático de la UEx: 'Extremadura produce perfectamente la energía de Madrid y, ¿qué recibimos por ello? Nada
- Nuevo proyecto para contemplar el paisaje de Las Hurdes: un mirador con una pasarela volada y un desfiladero
- La Vera a través del tiempo: más de 200 fotografías de época pasan a formar parte del patrimonio documental de Cáceres
- Alejandro Sanz: 'En Jarandilla de la Vera he encontrado un remanso de paz
- El Belén más alto de Extremadura
- Los Escobazos iluminan la devoción de La Vera: 12.000 personas dan calor a la noche de Jarandilla
- Invierten 2,4 millones para construir miradores experienciales en seis pueblos de Cáceres