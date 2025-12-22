Somos Cáceres exige al PP soluciones "urgentes" ante el abandono de los polígonos industriales de Trujillo

La Agrupación Local de Somos Cáceres ha exigido al gobierno municipal del Partido Popular en Trujillo “soluciones inmediatas” por el “estado de abandono y dejadez” que, según la formación, sufren los polígonos industriales de la localidad.

En un comunicado, su presidenta, Raquel Iglesias, afirma que el deterioro se ha agravado de manera progresiva “como consecuencia de la falta de inversiones y mantenimiento” y por una “ausencia total de medidas” por parte del Ejecutivo municipal. Entre las deficiencias señaladas, Somos Cáceres enumera el mal estado del acerado, un alumbrado deficiente, la insuficiencia de contenedores de basura y reciclaje, calles con baches y accesos peligrosos, además de otras carencias que, a su juicio, afectan al día a día de la actividad empresarial.

La formación considera, además, que es “prioritario” agilizar las licencias y facilitar los trámites a las empresas que eligen Trujillo para instalarse y desarrollar su actividad, al entender que la burocracia y la falta de impulso institucional pueden frenar nuevas implantaciones.

Desde Somos Cáceres defienden que los polígonos industriales deben ser una palanca de empleo y riqueza para el municipio y apuestan por potenciar el tejido empresarial y económico, con medidas que, añaden, también repercutan en el dinamismo del comercio y la hostelería local.

En este sentido, la agrupación sostiene que Trujillo necesita más suelo industrial y “condiciones adecuadas” para atraer inversiones, y llega a acusar a la alcaldesa, Inés Rubio, y al gobierno municipal del PP de ser “un obstáculo” para ese objetivo. “Hay que hacer un esfuerzo en infraestructuras para la creación e instalación de empresas en la localidad y el gobierno municipal del Partido Popular ni está, ni se le espera”, concluye el comunicado.