La suerte reparte cerca de 700.000 euros en tres pueblos de Cáceres

El sorteo de la Lotería de Navidad ha concluido y la suerte ya está echada, dejando un pellizco de cerca de 700.000 euros repartido entre tres puntos de venta de lotería situados en municipios de la provincia de Cáceres que cuentan con menos de 10.000 habitantes. En concreto, el tercer premio se vendió en Jerte, un cuarto en Madrigal de la Vera y un quinto en Miajadas.

Jerte

Se suele decir que la Lotería de Navidad ‘toca’ en municipios marcados por algún suceso trágico, y este año un tercer premio correspondió a Jerte, localidad afectada por los incendios de este verano. La Despensa del Barrio, tienda de alimentación ubicada en la calle Ramón Cepeda, repartió nueve boletos del número 90.693, con un valor de 50.000 euros cada uno, sumando un total de 450.000 euros. Ese mismo número que también ha recaído a menos de 40 kilómetros de Jerte, en Plasencia.

Santiago Estévez, dueño de La Despensa del Barrio junto a su pareja, Patricia de la Fuente, explica que su tienda funciona como un punto de venta mixto, por lo que los números se venden directamente de la máquina. El punto de venta lleva abierto unos seis años, y un par más como tienda de alimentación. "Es la primera vez que damos un premio así", destaca Estévez.

De hecho, el propietario comenta que no conocían cuál era el procedimiento que se realiza en estos casos y que, cuando atendió a este diario, aún desconocía la identidad del o los afortunados. Al ser un pueblo turístico, no está claro si el premio ha correspondido a un vecino o a un visitante.

"La verdad es que es una alegría enorme", apunta Estévez, quien indica que los vecinos se acercaron al establecimiento para felicitarlos, mientras ellos continuaban atendiendo a los clientes en una jornada marcada por las compras navideñas.

Madrigal de la Vera

En Madrigal de la Vera, la administración de La Bellota de la Fortuna hizo honor a su nombre al repartir 200.000 euros, correspondientes a diez décimos de cuarto premio, del número 25.508.

Se trata de la primera vez que Ángel Luis Carretero, al frente de La Bellota de la Fortuna desde 2018, concede un premio de la Lotería de Navidad como responsable. No obstante, la administración, ubicada en la carretera Oropesa 2, lleva abierta desde 1987, puesto que antes estaba regentada por sus suegros, quienes, según recuerda Carretero, llegaron a dar un tercer, un cuarto y un quinto premio. El último de Navidad, en 2017.

En cuanto a las felicitaciones, Carretero dice que "no para de sonar el teléfono". "Me están llamando de todos los sitios", comenta, mientras los vecinos se concentraban en la puerta de la administración a la espera de los medios de comunicación. Añade que lo tinía todo preparado para la foto y, entre risas, apunta que “como es algo atípico, lo celebra todo el mundo”.

En el momento que atendió a este diario, el propietario desconocía si el premio había recaído en algún vecino del pueblo, dado que Madrigal de la Vera es una localidad con turismo y, al haberse vendido los décimos en ventanilla, "es imposible saberlo".

Miajadas

La fortuna pasó también por Miajadas, donde la administración El Tomate de Oro entregó 18.000 euros, correspondientes a tres décimos del número 77.715.

Cuando atendió a este diario, Antonio Jesús Masa, propietario de la administración, no sabía quiénes eran los dueños de los boletos premiados, que se emitieron a través del terminal electrónico. Aun así, cree que dos de los afortunados podrían ser de Miajadas, ya que le han llamado. “Me ha tocado, me ha tocado. Tengo el décimo de lotería en la mano”, relató un cliente durante la llamada, aunque en ese momento Masa no pudo reconocerlo.

El dueño de El Tomate de Oro, ubicada en la plaza Polo Benito, recuerda que el año pasado dio un primer premio de la Lotería del Niño, aunque en Navidad es el primero que concede. Lleva aproximadamente 45 años al frente de la administración y, a punto de cumplir 65, está cercano a la jubilación. Por ello, reconoce que este premio ha sido “un regalo”.