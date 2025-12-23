Carcaboso da un gran paso para mejorar la calidad del agua potable

El Consorcio MásMedio de la Diputación de Cáceres anuncia que ejecuta a lo largo del próximo mes de enero diversas obras en Carcaboso y en su pedanía de Valderrosas con el objetivo de mejorar la calidad del agua destinada al consumo humano, después de que los análisis detecten concentraciones de arsénico levemente superiores a los valores máximos permitidos por la normativa vigente.

Según informa el Consorcio, las actuaciones suponen una inversión aproximada de 25.000 euros y se enmarcan en la colaboración que mantiene con el Ayuntamiento de Carcaboso para dar solución a los resultados insatisfactorios registrados en las analíticas del agua.

Actuaciones previstas

Los trabajos incluyen la renovación del material filtrante de la Estación de Tratamiento de Agua Potable (ETAP) de Carcaboso, la remodelación de los procesos de filtración y lavado de la instalación, así como la instalación de un nuevo conjunto de filtros en la pedanía de Valderrosas.

El gerente del Consorcio MásMedio, Gustavo Pérez, señala que confía en que “estas inversiones tengan sus frutos” y explica que se suman a las actuaciones realizadas por el Ayuntamiento para la conexión de las redes de Carcaboso y Valderrosas, así como a otras iniciativas del Consorcio vinculadas al Perte de Digitalización, como la renovación integral del parque de contadores y la implantación de sistemas de control remoto para supervisar el estado de la ETAP y de los depósitos.

Suministro mediante cisterna

Desde hace más de un mes, el Consorcio MásMedio suministra agua potable para beber y cocinar a las vecinas y vecinos de Carcaboso y Valderrosas mediante una cisterna con capacidad para 10.000 litros, como medida preventiva tras detectarse en las últimas analíticas una concentración de arsénico de 12 microgramos por litro, ligeramente superior al límite máximo de 10 microgramos por litro establecido en el Real Decreto 3/2023.

Para el resto de usos domésticos, como el aseo personal o la limpieza, el agua de la red de abastecimiento es apta y no supone riesgo para la salud, según precisa el Consorcio.