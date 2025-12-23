El frío deja estampas de nieve en la sierra de Hervás

La comarca del Valle del Ambroz se prepara para una semana de auténtico invierno. En Hervás, una copiosa nevada ha teñido de blanco su sierra, dejando una bucólica estampa navideña.

Según las previsiones de la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET), la inestabilidad marcará la primera parte de las fiestas navideñas en Extremadura, con un desplome de las temperaturas y la llegada de la nieve a cotas bajas para la región.

El ambiente navideño será frío, con temperaturas diurnas por debajo de 10ºC en buena parte del interior de la Península e inferiores a 5ºC en la mayor parte del interior. En muchos puntos, estos valores térmicos diurnos estarán entre 5 y 10ºC por debajo de lo normal para esta época del año.

Así, se espera la llegada de precipitaciones a lo largo de este martes, que serán débiles o localmente moderadas. La cota de nieve se situará en esta jornada entre los 1.100 y los 1.400 metros, y habrá probabilidad de brumas y bancos de niebla.

FOTOGALERÍA | Copos de nieve en Extremadura en este domingo electoral / Juan Pedro Recio

En cuanto a las temperaturas, las mínimas se situarán en siete grados en Badajoz y cinco en Cáceres, mientras que las máximas rondarán los 15 y los diez en sendas capitales de provincia, respectivamente.

El día de Nochebuena las temperaturas mínimas sufrirán un descenso, mientras que las máximas irán en ascenso en el norte y este o en ligero descenso en el resto. Habrá heladas débiles en el norte montañoso y en algunas zonas dispersas de la comunidad.

Más frío en Navidad

Para la jornada de Navidad, el jueves 25 de diciembre, el termómetro seguirá bajando, y las capitales de provincia marcarán dos (Badajoz) y un grado (Cáceres) de mínima.

No se descartan este día lluvias débiles y la cota de nieve podrá descenser hasta los 800 metros. Los primeros copos de nieve caían ya este pasado fin de semana en algunos puntos de la región, como Monesterio, Sierra de Gata o Tornavacas.