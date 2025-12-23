Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Resultados Elecciones en Extremadura en directoResultados elecciones ExtremaduraResultados BadajozResultados CáceresComprobar la Lotería de Navidad 2025Síguenos en Google Discover
instagramlinkedin

Los Pajes Reales regresan a Trujillo para recoger las cartas de los más pequeños

Tras la recogida de cartas han repartido regalos a los pequeños trujillanos

Los Pajes de los Reyes Magos recogieron las cartas en el Ayuntamiento

Los Pajes de los Reyes Magos recogieron las cartas en el Ayuntamiento / SERGIO HERGUIJUELA

Alejandro Cancho

Alejandro Cancho

Trujillo

Trujillo se prepara para vivir una de las citas más esperadas de la Navidad. Como cada año, los Pajes Reales han vuelto a visitar el municipio para recoger las cartas de todos los niños y niñas, en una tarde pensada para compartir ilusión en familia.

El encuentro se ha producido este este martes, 23 de diciembre, en el claustro del Palacio Municipal, sede del Ayuntamiento de Trujillo, desde primera hora de la tarde, se han podido ver largas colas de padres, madres, tíos y abuelos, llevando a más de 220 pequeños que mostraban sonrisas, nervios y mensajes cargados de deseos dirigidos a Sus Majestades los Reyes Magos de Oriente, que en unos días llegarán a la ciudad.

Desde el Ayuntamiento, a través de la Concejalía de Juventud, se invitó a todas las familias a través de las RRSS, para poder participar en este momento tan especial, que cada año convierte la antesala de Reyes en una celebración de cercanía y tradición.

Con la visita de los Pajes Reales, Trujillo vuelve a sentir que la Navidad está cada vez más cerca.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Muere un hombre tras un choque de un vehículo contra un animal en Logrosán
  2. Fernando López Rodríguez, catedrático de la UEx: 'Extremadura produce perfectamente la energía de Madrid y, ¿qué recibimos por ello? Nada
  3. Nuevo proyecto para contemplar el paisaje de Las Hurdes: un mirador con una pasarela volada y un desfiladero
  4. La Vera a través del tiempo: más de 200 fotografías de época pasan a formar parte del patrimonio documental de Cáceres
  5. Alejandro Sanz: 'En Jarandilla de la Vera he encontrado un remanso de paz
  6. El Belén más alto de Extremadura
  7. Los Escobazos iluminan la devoción de La Vera: 12.000 personas dan calor a la noche de Jarandilla
  8. Invierten 2,4 millones para construir miradores experienciales en seis pueblos de Cáceres

Los Pajes Reales regresan a Trujillo para recoger las cartas de los más pequeños

Los Pajes Reales regresan a Trujillo para recoger las cartas de los más pequeños

Carcaboso da un gran paso para mejorar la calidad del agua potable

Carcaboso da un gran paso para mejorar la calidad del agua potable

La suerte reparte 300.000 euros en Trujillo y Huertas de Ánimas con un tercer premio de Lotería

La suerte reparte 300.000 euros en Trujillo y Huertas de Ánimas con un tercer premio de Lotería

El frío deja estampas de nieve en la sierra de Hervás y el Pico Villuercas: el Puerto de Honduras está cortado al tráfico

El frío deja estampas de nieve en la sierra de Hervás y el Pico Villuercas: el Puerto de Honduras está cortado al tráfico

La suerte reparte cerca de 700.000 euros en tres pueblos de Cáceres

La suerte reparte cerca de 700.000 euros en tres pueblos de Cáceres

Somos Cáceres exige al PP soluciones "urgentes" ante el abandono de los polígonos industriales de Trujillo

Somos Cáceres exige al PP soluciones "urgentes" ante el abandono de los polígonos industriales de Trujillo

El Ayuntamiento de Trujillo reconoce a sus trabajadores jubilados en un emotivo acto de homenaje

El Ayuntamiento de Trujillo reconoce a sus trabajadores jubilados en un emotivo acto de homenaje

Bar Lisboa, en el corazón de Alcántara (Cáceres): desayunos, tapas y familia desde hace casi medio siglo

Bar Lisboa, en el corazón de Alcántara (Cáceres): desayunos, tapas y familia desde hace casi medio siglo
Tracking Pixel Contents