Los Pajes Reales regresan a Trujillo para recoger las cartas de los más pequeños
Tras la recogida de cartas han repartido regalos a los pequeños trujillanos
Trujillo se prepara para vivir una de las citas más esperadas de la Navidad. Como cada año, los Pajes Reales han vuelto a visitar el municipio para recoger las cartas de todos los niños y niñas, en una tarde pensada para compartir ilusión en familia.
El encuentro se ha producido este este martes, 23 de diciembre, en el claustro del Palacio Municipal, sede del Ayuntamiento de Trujillo, desde primera hora de la tarde, se han podido ver largas colas de padres, madres, tíos y abuelos, llevando a más de 220 pequeños que mostraban sonrisas, nervios y mensajes cargados de deseos dirigidos a Sus Majestades los Reyes Magos de Oriente, que en unos días llegarán a la ciudad.
Desde el Ayuntamiento, a través de la Concejalía de Juventud, se invitó a todas las familias a través de las RRSS, para poder participar en este momento tan especial, que cada año convierte la antesala de Reyes en una celebración de cercanía y tradición.
Con la visita de los Pajes Reales, Trujillo vuelve a sentir que la Navidad está cada vez más cerca.
