Sorteo Extraordinario de la Lotería de Navidad
La suerte reparte 300.000 euros en Trujillo y Huertas de Ánimas con un tercer premio de Lotería
La fortuna quiso hacer parada en Trujillo y Huertas de Ánimas gracias a la iniciativa de Santiago González, vecino de Trujillo y natural de Jerte, quien compró ocho décimos de Lotería de máquina en la administración de su pueblo natal. Una decisión que terminó convirtiéndose en una celebración colectiva tras resultar agraciados con un tercer premio con el número 90.693.
De esos ocho décimos, Santiago adquirió tres para él, su padre y su hermano mellizo. Los cinco restantes los repartió entre su grupo de amigos de Trujillo y Huertas de Ánimas.
La sorpresa llegó cuando fue su propio padre quien le llamó para advertirle de que creía que habían sido premiados. Tras comprobarlo, Santiago confirmó que se trataba de un tercer premio y, de inmediato, avisó al resto de agraciados. La reacción no se hizo esperar y todos se reunieron para celebrar la buena noticia.
Durante toda la jornada, el ambiente fue de alegría y celebración. Ya por la noche, los premiados atendieron a El Periódico de Extremadura, mientras festejaban el premio cantando villancicos y tocando panderetas en el bar trujillano El Patio del Toro, donde numerosos vecinos se acercaron para felicitarles.
Cada uno de los décimos ha sido premiado con 50.000 euros, lo que supone un total de 300.000 euros repartidos entre Trujillo y Huertas de Ánimas. Santiago González reconoce sentirse especialmente feliz por haber llevado la suerte a ambas localidades, convirtiendo una compra casi rutinaria por estas fechas en un recuerdo imborrable para todo el grupo.
