La Nochebuena es blanca en Hervás: la nieve pinta sus paisajes

La magia de la Navidad ha llegado esta Nochebuena al Valle del Ambroz envuelta en un manto blanco. Aunque las previsiones meteorológicas no anunciaban grandes nevadas para Extremadura en estas fechas, los vecinos y visitantes de Hervás se han despertado con un paisaje invernal que recuerda a las postales navideñas más clásicas.

Las condiciones atmosféricas de los últimos días, con temperaturas bajas y humedad acumulada, han permitido que las cotas más altas de la sierra y los rincones sombríos del municipio registren los primeros copos de nieve de la temporada. Según datos meteorológicos locales, estos episodios han sido insuficientes para cubrir uniformemente el pueblo, pero sí han dejado estampas espectaculares en las zonas altas y en los bosques cercanos.

Durante la jornada, Hervás ha tenido cielos mayormente nubosos con temperaturas que no han superado los 7 °C, con heladas matinales cercanas a 1 °C en las zonas rurales. Aunque la probabilidad de nieve directa en el casco urbano era baja, el frío persistente y los restos de precipitaciones durante la madrugada han generado placas de hielo y ligeros parches de nieve en altitudes superiores.

Este fenómeno ha convertido a Hervás en un centro de atención para quienes buscaban una Nochebuena de cuento, con su arquitectura de piedra y las calles empinadas entre parques y alamedas llenos de tonos blancos y grises. Vecinos y visitantes no han tardado en inmortalizar la escena, compartiendo fotos de rincones emblemáticos como la Plaza Mayor o el entorno del río Ambroz cubiertos por una fina capa helada.

Pese a lo pintoresco de la estampa, las autoridades locales recuerdan que estas condiciones implican precaución en las carreteras y caminos, donde el hielo puede dificultar la circulación, especialmente en las zonas más elevadas que conectan con el resto de la comarca.

Para esta tarde-noche, la previsión indica que las nubes continuarán dominando el cielo, aunque las temperaturas seguirán frías sin descender drásticamente, lo que permitirá que el ambiente navideño se complemente con un clima típicamente invernal.

Así, mientras muchas familias disfrutan de la tradicional cena de Nochebuena, el entorno natural de Hervás ofrece un espectáculo blanco que pocos olvidarán este 24 de diciembre de 2025.