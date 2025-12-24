Permanece cortada por la nieve la CC-224 en Gargantilla (Cáceres)

La carretera CC-224 desde el kilómetro 5 en Gargantilla al kilómetro 30 en Cabezuela del Valle, en la provincia de Cáceres, permanece cortada al tráfico debido a la nieve que la hace intransitable.

En España, el temporal de nieve sigue dificultando este miércoles, Nochebuena, la circulación en hasta 23 carreteras, todas de la red secundaria, con especial incidencia en varias provincias de Castilla y León, como Burgos, León o Salamanca.

La Dirección General de Tráfico (DGT) pide también precaución con los intensos bancos de niebla y nevadas que se están produciendo en Cataluña, Castilla y León, Castilla-La Mancha y en la provincia de Lugo, en la A-8 a la altura de Lorenzana.

Según su último boletín, son 23 las carreteras afectadas en la mañana de la Nochebuena, todas de la red secundaria, con las mayores dificultades en Castilla y León.

En Burgos, por ejemplo, están intransitables la BU-570, en Rioseco; la BU-571, en Río de la Sía; y la BU-572, en Río de Lunada; y en Salamanca, están en la misma situación la DSA-191, en Candelario; y la DSA-180, en Navacarros.

También intransitables están la A-395 y la A-4025, en Sierra Nevada (Granada).

Al margen del temporal, la jornada no presenta grandes complicaciones en las carreteras en la red vial nacional, ni en los pequeños núcleos urbanos ni en los accesos a las grandes capitales.