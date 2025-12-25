Tradición y emoción en Trujillo: Misa del Gallo y procesión de los niños en Navidad

La Navidad en Trujillo comenzó en la madrugada de este 25 de diciembre con la celebración de la tradicional Misa del Gallo, una de las citas más emotivas del calendario navideño de la ciudad, que se conserva en la capilla del Colegio Sagrado Corazón de Jesús. La celebración arrancó a las 23:45 horas de la Nochebuena, cuando las puertas del Palacio Orellana Pizarro se abrieron para recibir a fieles, profesores, antiguos alumnos y visitantes que quisieron participar en una ceremonia tan arraigada en Trujillo, celebrada desde la antigüedad a medianoche.

Año importante para las religiosas de la Congregación de las Hijas de la Virgen de los Dolores, que el próximo 2026 celebrarán el centenario de su aprobación diocesana, así como el centenario del Colegio Sagrado Corazón, dos efemérides de gran significado para la vida religiosa y educativa de la ciudad que celebrarán por todo lo alto con actos durante todo el año.

Procesión de los niños en la Misa Mayor de San Francisco / E. P.

La eucaristía estuvo presidida por don Juan Manuel de Miguel, con las lecturas propias de la Natividad del Señor y un mensaje centrado en el sentido profundo de estos días, recordando que “la Navidad es el comienzo de la historia de un amor de Dios por nosotros. Un amor que se pondrá de manifiesto en la eternidad por la cruz”.

Ya en la mañana del domingo 25 de diciembre, Trujillo celebró también la tradicional Misa Mayor en la iglesia parroquial de San Francisco, presidida por el párroco de la ciudad, don Juan Carlos Milla, y acompañada musicalmente por la Coral Santamaría, dirigida por Ángel Guerra.

Una celebración en la que participaron multitud de niños de Trujillo y visitantes que estos días disfrutan de la Navidad en la localidad. Al inicio de la eucaristía, los más pequeños protagonizaron una procesión anunciando la buena noticia del nacimiento de Jesús, en un gesto que une a Trujillo con la tradición cristiana del anuncio de los ángeles a los pastores: “Hoy, en la ciudad de David, ha nacido un salvador, el Mesías, el Señor. Gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz a los hombres de buena voluntad”.