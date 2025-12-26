Suceso
Un hombre de 64 años resulta herido por arma de fuego en Casas de Millán
El incidente ha ocurrido durante una actividad deportiva en la finca El Encinar del término cacereño
Un hombre de 64 años ha resultado herido este viernes, 26 de diciembre, por arma de fuego en Casas de Millán, en Cáceres. El suceso, un accidente deportivo, según ha confirmado el 112 Extremadura, se ha registrado en la finca El Encinar, en el término cacereño.
La víctima ha sido trasladada al Hospital Universitario de Cáceres y su estado es "menos grave".
Hasta el lugar de los hechos han acudido un helicóptero medicalizado (H5.1) y una ambulancia convencional.
