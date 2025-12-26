Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Nacimientos en CáceresPrecio de la viviendaAVE ExtremaduraPuente de CedilloSíguenos en Google Discover
instagramlinkedin

Suceso

Un hombre de 64 años resulta herido por arma de fuego en Casas de Millán

El incidente ha ocurrido durante una actividad deportiva en la finca El Encinar del término cacereño

Helicóptero medicalizado.

Helicóptero medicalizado. / Juntaex

El Periódico Extremadura

El Periódico Extremadura

Un hombre de 64 años ha resultado herido este viernes, 26 de diciembre, por arma de fuego en Casas de Millán, en Cáceres. El suceso, un accidente deportivo, según ha confirmado el 112 Extremadura, se ha registrado en la finca El Encinar, en el término cacereño.

La víctima ha sido trasladada al Hospital Universitario de Cáceres y su estado es "menos grave".

Hasta el lugar de los hechos han acudido un helicóptero medicalizado (H5.1) y una ambulancia convencional.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
Tracking Pixel Contents