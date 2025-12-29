La Diputación de Cáceres da la bienvenida al invierno con más de 20 actividades gratuitas

La provincia de Cáceres abraza el invierno tal y como ya hizo con la estación anterior y su 'Otoño Mágico'. Esta vez, llega la tercera edición de 'Hola, invierno', un paquete de actividades que promueve la Diputación de Cáceres en las distintas comarcas.

Del 10 de enero al 29 de marzo se podrá disfrutar de actividades como 'Patinando entre historia y dehesa', 'Paseos megalíticos', 'Entre viñas y copas', 'Safari todoterreno', 'Pilates para todos', 'Aventura petfriendly' o 'Computación en movimiento'. Fueron la diputada de Turismo, Elisabeth Martín Declara, acompañada del coordinador de las actividades, Francisco Hurtado, quienes presentaron esta nueva edición de un programa con el que «conseguimos luchar contra la estacionalidad en el sector turístico, porque son muchas las cosas que nos pueden ofrecer nuestros pueblos en estos meses de invierno».

Imagen de la presentación. / Jorge Valiente

Durante esos doce fines de semana, se celebrarán un total de 26 actividades gratuitas, de muy diversa temática y destinadas al público en general, disponiendo de 650 plazas en total. Las personas interesadas tendrán que registrar su solicitud diez días antes de la actividad, a través de la página www.holainviernocaceres.com .

Actividades

El programa inicia en enero con una ruta senderista por Collado de la Vera que llevará por parajes de gran belleza donde se unen las gargantas Pedro Chate y Jaranda; ruta en patines por Casar de Cáceres con parada en su skatepark; paseo por el Cedillo megalítico de dolmen en dolmen; taller de magia en Gargantilla y visitas a las Bodegas Habla en Trujillo, a la quesería Valpe en Valdefuentes y a las instalaciones de Micoambroz en La Granja, paraíso del cultivo de setas.

Por su parte, febrero aporta la primera ruta petfriendly para hacerla acompañados de las mascotas y aprender técnicas de la mano de un adiestrador profesional en Oliva de Plasencia, siguiendo con otra jornada de magia en familia en Sierra de Fuentes; gymkana por Riolobos; escape room en paisajes mágicos de Las Hurdes; visita a la quesería ecológica Terra Capra de Cadalso; experiencia olivarera en Guijo de Santa Bárbara; safari en 4x4 en Los Pilones de Jerte y ruta por las envolventes Nogaledas del Valle del Jerte.

Para terminar, marzo llegará con una sesión inclusiva de Pilates en Zarza de Montánchez, que contará con intérprete de lengua de signos; visita al Museo de la Historia de la Computación en Majadas de Tiétar; talleres de circo en Talayuela; escalada en rocódromo y partidas de laser tag al aire libre, en Valdeobispo; visitas a un colmenar tradicional de Las Mestas; rutas por Torrejón el Rubio, Logrosán y sus minas; ruta teatralizada en Los Barruecos; ruta ornitológica en Escurial; ruta en bici eléctrica por la Vía Verde en Hervás y una ruta botánica en Acebo.