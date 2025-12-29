Javier Alvarado conquista Trujillo y se lleva el 21K del Memorial Juan Mateos Broncano

Trujillo se convirtió este fin de semana en epicentro del atletismo popular con la celebración de la IX Media Maratón Ciudad de Trujillo – Memorial Juan Mateos Broncano, una prueba ya consolidada en el calendario deportivo local y regional.

La prueba se celebra en memoria de Juan Mateos Broncano, como reconocimiento a su trayectoria, dedicación y proyección en el ámbito del deporte, siendo un referente para varias generaciones de atletas de la ciudad.

En esta edición se alcanzó una excelente participación, con 150 corredores inscritos, llegados de distintos puntos de España, que recorrieron los exigentes 21 kilómetros del trazado, combinando esfuerzo, superación y pasión por el deporte.

El gran protagonista fue el trujillano Javier Alvarado, que se alzó con la victoria en la distancia de 21K, liderando la carrera de principio a fin y logrando el primer puesto en una jornada muy especial al competir en casa.

El propio Alvarado destacó tras la prueba a través de sus RRSS, que disfrutó intensamente del recorrido, arropado por amigos y familiares, poniendo así el broche deportivo al año 2025.

El Ayuntamiento de Trujillo quiso expresar su agradecimiento a los voluntarios, Policía Local, servicios sanitarios, participantes y colaboradores, que hicieron posible el desarrollo de la carrera en una jornada marcada por el buen ambiente y la deportividad.

La alcaldesa de Trujillo, Inés Rubio, afirmó públicamente que el consistorio apuesta firme por el deporte y los valores que representa, consolidando esta media maratón como una cita imprescindible para Trujillo y para el atletismo popular”.