Más de 500 juguetes y cerca de 1.000 euros contra la ELA en Trujillo

Trujillo ha vuelto a demostrar que la solidaridad también se juega en equipo. La IX Convivencia 'Regala un Juguete', celebrada el pasado sábado y organizada por la Peña El Basilisco, cerró una jornada ejemplar de convivencia deportiva con un balance muy positivo: más de 500 juguetes entregados a Cruz Roja y una recaudación cercana a los 1.000 euros que irá destinada a la Asociación ANELA, entidad que trabaja para mejorar la calidad de vida de las personas afectadas por ELA.

Bajo el lema "¡Ningún niño sin juguete!", la recogida solidaria permitirá que muchas niñas y niños puedan vivir estas fechas con la ilusión de recibir sus regalos en el Día de Reyes. El evento reunió a la ciudadanía en torno al deporte y a una causa común, reforzando un mensaje claro: el deporte también es compromiso, valores y corazón.

Durante la jornada participaron clubes deportivos de fútbol y el Club CSCJ de Vóley, que acudieron con sus deportistas solidarios, además de contar con el trabajo de los árbitros voluntarios. La organización agradeció el respaldo de las empresas colaboradoras, fundamentales para que el encuentro se desarrollara con éxito.

El dispositivo contó con la presencia de Cruz Roja Trujillo durante toda la jornada, y con el apoyo del Ayuntamiento de Trujillo, especialmente de la Concejalía de Deporte, por la cesión de las instalaciones. También asistieron la alcaldesa Inés Rubio y concejalas del consistorio, que acompañaron el desarrollo del evento, que ya es un referente solidario en la ciudad.