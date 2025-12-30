Detienen a dos hombres por un delito contra la flora y fauna tras hallar seis cabezas de corzo en la A-5 a la altura de Trujillo

Agentes de la Guardia Civil pertenecientes al SEPRONA han confirmado la detención de dos hombres como presuntos autores de un delito contra la flora y fauna, en su modalidad de caza furtiva, tras la localización de seis cabezas de corzo en el interior de una mochila abandonada en la cuneta de la autovía A-5, a la altura del término municipal de Trujillo (Cáceres).

Los hechos tuvieron lugar el pasado mes de marzo de 2025, cuando agentes de la Agrupación de Tráfico de la Guardia Civil, que realizaban un control de vehículos en dicha autovía, fueron alertados de que desde un vehículo se había arrojado una mochila a la cuneta. Tras su recuperación, se comprobó que en su interior contenía las seis cabezas.

Efectivos del SEPRONA realizaron una inspección ocular verificando que las cabezas habían sido decapitadas recientemente. Además, observaron que cinco de los trofeos intervenidos aún no habían iniciado el proceso de descorreado, conservando la piel que recubre las astas.

Los agentes llevaron a cabo diversas gestiones para esclarecer lo ocurrido y lograron reconstruir la secuencia de los hechos, identificando a un turismo de color blanco y pequeñas dimensiones desde el que se había arrojado la mochila con los restos animales y que, con alta probabilidad, habría cometido el delito en Castilla y León, donde la especie se encontraba en periodo de veda desde mediados de febrero hasta el 1 de abril.

Finalmente, fruto de la investigación, los agentes consiguieron identificar a los ocupantes del vehículo: dos hombres residentes en la provincia de Huelva que realizaron el viaje de ida y vuelta exclusivamente para realizar la actividad furtiva y al detectar la existencia de un control policial, se habrían deshecho de las cabezas arrojándolas a la vía pública.

De seis meses a dos años de prisión

Por estos hechos, los agentes del SEPRONA han procedido a la detención de los dos hombres como supuestos autores de un delito contra la flora y fauna, en su modalidad de caza furtiva, pudiendo enfrentarse a penas de prisión de seis meses a dos años o a multa de ocho a veinticuatro meses, así como a la inhabilitación especial para el ejercicio del derecho de cazar durante un periodo de dos a cinco años, penas que podrían verse agravadas si los hechos se hubieran cometido en periodo de veda, con el consiguiente perjuicio para la biodiversidad y el ciclo reproductivo de la especie.

Además, se estima que los daños económicos derivados de estos hechos superan los 21.000 euros.